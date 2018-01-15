Комбат УДА о замученном в Европе волонтере: держал ли Мик в руках пулемет? Да, держал

13 января по информационным лентам украинских и западных СМИ разлетелась жутковатая новость: в центре Европы, на британских островах Гернси, жестоко убили гражданина Литвы Мика Альпса, который оказывал активную поддержку силам АТО. За это ему якобы не раз угрожали российские наемники в Европе.

"Он помогал нам, воевал с нами, на днях я должен был встретить его на границе - Мик вез машину, броник, термобелье. Не сомневаюсь, что это сделали московиты. Мик неоднократно говорил, что ему угрожали за его участие в московско-украинской войне. Сегодня такие их методы в центре Европы", – написал тогда в сети командир 8 отдельного батальона Украинской добровольческой армии "Аратта" Андрей Гергерт (позывной "Червень").

В батальоне рассказали, что сначала Мика Альпса пытали, затем убили, а после и сожгли в той самой машине, которую он должен был привезти бойцам АТО.

Мика Альпса нашли в сгоревшей машине

Два дня спустя "Обозреватель" связался с Андреем Гергертом, чтобы узнать, не появилось ли новостей о гибели Альпса, а также поспрашивать о погибшем.

- Не появилось ли новой информации об обстоятельствах смерти Мика?

- Нет, сейчас я собираю информацию от литовцев, наших друзей в Киеве. Хочу собрать все это в кучу.

Нашел также выход на их полицию. Собираю для них все, чтобы помогать. Другой информации об обстоятельствах нет. Но надеюсь, что они нам ее предоставят.

- Информация о статусе Мика разнится. Он просто возил вам помощь или сам принимал участие в боевых операциях?

- Я тоже волонтер. И в первое время просто приносил помощь. У нас 90% людей что-то приносили на эту войну. Как их называть? Держал ли Мик в руках пулемет? Да, держал.

Был ли он постоянным бойцом? Нет. Он приезжал как волонтер, когда имел такую возможность. Приезжал на две-три недели. Неделю тренировался на базе, а потом ехал на передовую. У нас так все происходит.

Мик Альпс

- Помните, при каких обстоятельствах с ним познакомились? Когда он в первый раз приехал в УДА?

- Он приехал ко мне два года назад. Мика мне привезли мои друзья-волонтеры из Бердянска. Сказали, что литовские волонтеры привезут парня, который вышел на них через Facebook. Он захотел приехать вместе с ними и помочь. Мик приехал и сразу нам оставил машину, на которой ехал.

Во второй раз оставил еще одну машину, а в ней еще на 5 тысяч евро добра. В третий раз приехал и вообще автомат в руки взял. Вот при таких обстоятельствах мы и познакомились.

- А кто-то из УДА поедет на его похороны?

- Наверное, не получится нам поехать. Сегодня существует угроза для выезда добровольцам за границу. Мы видим, что защиты для нас нет нигде. Скоро нас выбьют отовсюду, как мамонтов.