Комбат патрульной полиции устроил "бешеный" дебош в Одессе и попал на видео

В четверг, 1 августа, в Одессе задержали командира батальона патрульной полиции Киева Антона Сидоренко, который устроил пьяный дебош в местном кафе и развязал драку.

Об этом пишет "Культурометр Одессы". Соответствующее видео появилось на странице одессита Николая Романовского (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Сидоренко отправили в управление патрульной полиции Одесской области после коррупционного скандала и реорганизации местного управления.

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Антон Сидоренко Пресс-служба Патрульной полиции

Антон Сидоренко Пресс-служба Патрульной полиции

Он отдыхал в местном кафе и был, по наблюдениям очевидцев, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В один момент комбат начал вести себя агрессивно и вступил в конфликт с другими посетителями, нецензурно ругаясь.

Антон Сидоренко Скриншот из видео

Антон Сидоренко Facebook Николая Романовского

На место происшествия вызвали полицию и "скорую". Правоохранители забрали Сидоренко в участок, откуда он направился в на обследование в больницу.

По данным пресс-службы Патрульной полиции, у него произошло психическое расстройство. По предварительным результатам анализов, в крови у полицейского не были обнаружены наркотические и психотропные вещества.

"Антон награжден ведомственным поощрительным отличием-нагрудным знаком "За отличие в службе". Профессиональный, честный, человечный, справедливый, требовательный, как к себе, так и к подчиненным, дисциплинирован — именно эти качества характеризуют Антона Сидоренко как личность, и это могут подтвердить его коллеги, которые вместе с ним бок о бок несут службу. Сейчас в сети распространяется вырванное из контекста отрицательное видео с участием Антона Сидоренко, а именно — тот момент, когда ему стало плохо", – заверили в пресс-службе Патрульной полиции.

Антон Сидоренко Пресс-служба Патрульной полиции

Антон Сидоренко Пресс-служба Патрульной полиции

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