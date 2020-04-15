Командующим ССО хотят назначить полковника Доманского: его уволили из ВСУ за расстрел курсантов из танка

Новым командующим Сил специальных операций (ССО) может стать полковник Сухопутных войск ВСУ Александр Доманский.

Об этом пишет "Украинский милитарный портал" со ссылкой на источники в Генеральном штабе ВСУ.

Доманский долгое время занимал должность заместителя начальника штаба командования Сухопутных войск, а до этого был заместителем командующего Объединенных сил.

В период работы на Донбассе полковник занимался вопросами противодействия контрабанде и неоднократно по этому поводу давал брифинги для прессы. Также он возглавлял штаб сектора "С" во время боев за Дебальцево.

Сейчас Доманский занимает должность в Главной инспекции Министерства обороны Украины, где также до назначения на должность начальника Генштаба ВСУ работал генерал-полковник Руслан Хомчак.

Александр Доманский avdeevka.city

Одним из известных фактов биографии Александра Доманского является период его службы в 169-м учебном центре Сухопутных войск "Десна". Там он занимал должность заместителя начальника центра.

29 ноября 2005 года экипаж танка в ходе выполнения боевой стрельбы повернул башню на 180 градусов от мишени, потерял ориентацию, и воспринял свет в учебном классе за 400 метров, как подсветку цели и выстрелил. В следствие этого погибли два военнослужащих резервного танкового экипажа: 18-летний младший сержант Сергей Ковпак и рядовой Анатолий Надточий, который в это время проходил теоретическую подготовку. Еще два человека получили ранения.

В ходе расследования военная прокуратура также возбудила уголовные дела по факту хищения денежных средств. Как оказалось, вместо теоретической подготовки курсантов центра направляли в местный лесхоз для заготовки леса и разгрузки фур на рынке.

В результате начальника 169-го Учебного центра Сухопутных войск "Десна" генерал-майора Виктора Беспальчука и его заместителя полковника Александра Доманского приказом министра обороны Украины отстранили от должностей. Впоследствии они были уволены из рядов Вооруженных сил Украины.

Как выяснилось, катализатором этих отставок стало письмо от офицера "Десны" журналистам OBOZREVATEL. В письме говорилось о многочисленных нарушениях со стороны командного состава, из-за чего Минобороны отправило в центр группу офицеров и генералов, которые обнаружили ряд нарушений.

Александр Доманский фото из открытых источников

Как писал OBOZREVATEL, ранее резидент Украины Владимир Зеленский утвердил новые полномочия главнокомандующего Вооруженных сил, подписав отдельный указ. Это произошло после того, как в Украине разделили обязанности главнокомандующего и начальника Генерального штаба ВСУ.