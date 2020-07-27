Командующий ОС – о режиме тишины: никто не запретит ВСУ защищаться

Несмотря на объявление режима тишины в полночь 27 июля, воины ВСУ будут открывать огонь в случае действий террористов, которые будут нести угрозу жизни и здоровью защитников Украины.

Об этом заявил во время брифинга командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко. По его словам, украинское войско придерживается взятых на себя обязательств, но не будет мириться с вооруженными провокациями оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"ВСУ, которые седьмой год подряд защищают государство от российской агрессии, готовы в дальнейшем давать достойный отпор оккупационным войскам. Наряду с этим во исполнение решения высшего политического руководства государства ОС должны обеспечить режим полного и всеобъемлющего прекращения огня при условии зеркальных действий со стороны противника", – отметил Кравченко.

Он также подчеркнул, что выполнение компонента безопасности, по оценкам участников мирного процесса, открывает путь к политическому урегулированию. Ведь, по словам командующего ОС, разрешение международного вооруженного конфликта невозможно сугубо военными средствами – требуется сочетание военных и политико-дипломатических инструментов.

Следовательно, обеспечивая выполнение политических договоренностей, ВСУ дают возможность политикам достичь сдвигов в мирном процессе.

"Никто не может запретить военным защищать себя и побратимов в случае явной вооруженной агрессии. Это гарантировано международным гуманитарным правом. Уверяю: в случае нарушения противником режима тишины и создания угрозы жизни и здоровью воинов ВСУ, ответ будет мгновенным и решительным. Мы действительно стремимся к миру, но пусть наше миролюбие не вводит в заблуждение противника и не расценивается как слабость. Мы всегда готовы дать адекватный отпор врагу", – предупредил противника Кравченко.

Кроме того, он опроверг слухи о том, что у украинских военнослужащих забирают оружие и запрещают проводить разведку. Командующий ОС подчеркнул, что в новых правилах говорится о запрете пересечения линии разграничения любыми летательными аппаратами. Впрочем, для осуществления разведки пересекать ее совсем необязательно.

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