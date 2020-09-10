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Командующий ООС доложил представителям ОБСЕ о системных провокациях России на Донбассе

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
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Командующий ООС обсудил с делегацией СММ ОБСЕ соблюдение режима тишины на Донбассе

В Краматорске 10 сентября состоялась рабочая встреча командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко с делегацией Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Как сообщил пресс-центр ООС в Facebook, Кравченко обсудил с заместителем главы СММ Марком Этерингтоном соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.

Командующий ООС подчеркнул, что украинская сторона в полном объеме выполняет договоренности, достигнутые 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

"В то же время обратил внимание господина Марка Этерингтона на то, что на фоне показательного контроля за полным и всеобъемлющим режимом прекращения огня украинских подразделений, вооруженные формирования Российской Федерации ведут усиленную разведку позиций Объединенных сил с применением БПЛА, проводят фортификационное оборудование своих позиций как на переднем крае, так и в глубине", – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что пытаясь вызвать огонь, вражеские подразделения осуществляют огневые провокации в сторону позиций украинских защитников.

"Такие действия носят системный характер, все делается для того, чтобы обвинить военно-политическое руководство Украины в невозможности управлять процессом установления мира и доказать, что украинская сторона не может выполнить договоренности Трехсторонней контактной группы", – отметили в пресс-центре.

Также командующий Объединенных сил отметил необходимость постоянного информирования мирового сообщества о фактах игнорирования вооруженными формированиями Российской Федерации режима прекращения огня, указав, что из-за нарушения противником договоренностей погиб украинский военнослужащий.

"По завершению встречи стороны посетили позиции украинских защитников, которые выполняют боевые задачи в районе населенного пункта Шумы Донецкой области", – идет речь в сообщении.

В Краматорске состоялась рабочая встреча командующего ООС с делегацией СММ ОБСЕ
Кравченко обсудил с Этерингтоном соблюдение режима прекращения огня на Донбассе
Украинская сторона в полном объеме выполняет договоренности на Донбассе
Вражеские подразделения осуществляют огневые провокации в сторону позиций украинских защитников
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Как сообщал OBOZREVATEL, за день российские войска трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

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