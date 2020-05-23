В учебном центре ВМС Украины в Николаеве были введены денежные поборы с военных.

В распоряжении издания "Бабель" есть аудиозапись с совещания, которое проводил якобы командир учебного центра, капитан первого ранга Шаген Шайволодян (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца страницы).

Командир учебного центра ВМС Украины Шаген Шайволодян

Голос на записи объясняет офицерам, что они должны мотивировать солдат заводить кредитные карточки и "сбрасываться" в общую кассу.

За отказ сдавать деньги он предлагает давить на военного дополнительными нарядами.

“Все оформляют зарплатные карточки и могут тут же оформить кредитную карточку. Вот можно? Можно. Когда оформляют карточки… сказать: ребята, в жизни всякое бывает, вы еще оформите кредитку. Там пусть дадут вам три тысячи или пять тысяч кредитный лимит”, – говорит якобы Шайволодян.

Обеспечивать военных средствами гигиены он предлагает тоже за счет кредитов.

“В принудительном порядке, при том агитируя таким образом, что до вас практически все курсанты оформляли, и оно здорово выручает… И когда вы скажете: "Надо скинуться на туалетную бумагу и на мыло", а он скажет: “У меня денег нет”, а ты ему: "У тебя кредитка есть”, – описывает схему командир.

Далее на совещании он рассказывает, что нужно военных, которые не дают деньги, оставлять в части без отпусков.

Также, по данным источника, Шайволодян привлекает солдат к строительным и ремонтным работам на объектах, хотя это должны делать строительные компании, которые победили в торгах на Prozorro.

"Например, солдаты строили альпинистскую стенку для подготовки, которая на тендере стоила 850 тыс. гривен. Или ремонтировали полосу препятствий стоимостью 1,6 млн гривен. Полоса разрушилась сразу после постройки, и чтобы скрыть это, Шайволодян приказал солдатам отремонтировать полосу, используя строительный мусор – доски и кирпичи", – говорится в статье.

Кроме того, солдат-срочников используют для разгрузки овощей и на кухне.

"Это грубое нарушение, так как ни один из военнослужащих срочной службы не получал допуска к работе в местах приготовления и выдачи пищи. Пищу для воинской части должны готовить на договорной основе наемные повара", – рассказал источник.

По данным издания, сейчас Шайволодян рассматривается на должность заместителя командующего ВМС Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, адмирала Игоря Воронченко якобы снимают с должности командующего ВМС Украины. На его место могут назначить контр-адмирала Алексея Неижпапу, которого якобы продвигает российский олигарх Павел Фукс.

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