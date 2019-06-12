"Бил очень жестоко": обвиняемого в убийстве бойца ВСУ командира отпустили на свободу

Марьинский районный суд отпустил на свободу командира разведки батальона, которого подозревают в убийстве бойца 28-й механизированной бригады Ярослава Гаврилюка в октябре прошлого года.

Как рассказывали OBOZREVATEL сослуживцы убитого, командир Андрей М. систематически избивал бойцов, обращался с ними жестоко.

Убитый Ярослав Гаврилюк Facebook Ярослава Гаврилюка

Подозреваемый Андрей М.

"Он в прокуратуре все отрицает. Сам он раньше служил в военной прокуратуре в Одессе, подполковник на пенсии. По крайней мере, так он говорил. У него большие связи, он всегда этим хвастался. А бил он ребят всегда. Выбирал тех, кто послабее, и издевался. Бил за все: что-то не так сделал или просто ради того, чтобы запугать. Бил очень жестоко, но все молчали, потому что боялись его, и все ему сходило с рук", – рассказал боец 28-й бригады.

Страничка в соцсети подозреваемого командира Facebook Андрея М.

Также одесский волонтер Наталия Савичева написала, что во время следствия Андрей М. оказывал давление на свидетелей. А в 2016 году его уже задерживали правоохранители. Тогда во время ротации на мирной территории возле развлекательного заведения его задержали в состоянии алкогольного опьянения с гранатой. При обыске автомобиля нашли еще арсенал оружия.

Волонтер рассказывает о "подвигах" командира Facebook Натали Савичевой

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в лесополосе под Луцком бывший участник АТО убил гражданскую жену, нанеся ей смертельный удар ножом в горло.

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