"Командир почернел от горя": в "Л/ДНР" один за другим хоронят террористов

На Донбассе один за другим хоронят террористов, которых ликвидировали защитники Украины. Правда, некоторые из жизни идут сами.

Согласно записям боевиков и их родственников в соцсетях, дела обстоят хуже некуда. "Командир черный от горя, Стаханов продолжает хоронить своих сыновей", — написал один из боевиков, рассказывая о последней передряге 21 марта.

По его информации, именно тогда произошел бой, в котором погиб "Вася-пулеметчик". Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) уточняет, что речь идет о Василии Волкове, которого "снял" украинский снайпер. Он был ликивидирован выстрелом в голову.

Василий Волков

Еще один 200-й за последние дни у террористов погиб не в бою. Он свел счеты с жизнью. Мать Алексея Присяжнюка в соцсетях утверждает, что мужчину довели до самоубийства. Впрочем, кто именно, женщина не уточняет.

Алексей Присяжнюк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось фото еще одного убитого террориста на Донбассе – Геннадия Зубенко (позывной "Рыжий").

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