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12 сентября • обновлено в 16:38
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"Начался голос Левитана": командир украинских моряков рассказал, как на них давили оккупанты

1.1т Читать материал на украинском

Перед задержанием украинских моряков у Керченского пролива российские оккупанты длительное время запугивали их и пытались морально задавить устрашающими предупреждениями по радиосвязи.

Об этом в ходе пресс-конференции 12 сентября рассказал капитан 2 ранга, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Денис Гриценко. Моряк отметил, что тон обращения захватчиков напоминал стиль сообщений "от советского информбюро" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Никаких угроз о применении оружия не было. Но потом была дана команда остановить нас всеми средствами. И когда начался "голос Левитана", я принял решение, что надо играть с ними их же монетами. Я на протяжении полутора часов говорил, что мы двигаемся в Черное море и оружие не применяем. Но это было не по их сценарию", – вспоминает Герой.

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Денис Гриценко

Денис Гриценко

Скришот видео

Также Гриценко подчеркнул, что считает чудом то, что весь экипаж выжил. По его словам, во время захвата россиянами они действовали интуитивно и не допустили ни малейшей ошибки.

"Может, это Бог меня вел, это была третья сила. Мы сделали все, что надо. Если бы было по-другому, нас не было бы", – подчеркнул командир моряков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" рассказали о состоянии освобожденных в результате обмена пленными с Россией украинских моряков.

  • Отмечается, что состояние здоровья всех 24 украинцев удовлетворительное, однако каждому из них необходимо время для лечения и обследования.

  • напомним, 24 украинских моряка вернулись на Родину 7 сентября вместе с еще 11 помилованными заключенными.

  • Их отпустили под личное поручительство уполномоченного по защите прав человека в Украине Людмилы Денисовой.

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Место
Украина
Тег
пленные моряки
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
ХЕРой командир сдавший свои корабли без единого выстрела и не оказав сопротивления противнику. Украине есть чем гордиться!
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CARGO 100
CARGO 100
"Начался голос Левитана" ... То у тебя панос начался, аж в ушах звенело ... Пистоболы. А где тот, которому в российском самолете водку предлагали, но он так упорно отказывался, шо в Борисполе вышел из украинского летаки ...
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CARGO 100
CARGO 100
Ну другого и не ожидал. Все герои, действовали как положено, российских погранцов просто по громкоговорителю послали на х*й, вы же все слышали, правда? В тюрьме выдержали все пытки, электричеством, даже к танкам привязывали и рвали, расстреливали не единожды ...
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