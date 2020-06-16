Командир военного корабля ВМС пытался сдать России гостайну и сбежать в Крым

Командир украинского военного корабля пытался передать информацию, являющуюся гостайной, спецслужбам России.

Об этом сообщается на сайте СБУ. Указывается, что сначала военный без разрешения своего командования поехал в аннексированный Крым.

Там он установил контакт со спецслужбами РФ. Украинец также получил российский паспорт.

После возвращения капитан 2-го ранга начал собирать секретную информацию в сфере боевой готовности Военно-Морских Сил ВС Украины.

Он планировал уволится в ближайшее время, переехать в Крым и там передать собранные данные спецслужбам.

По данному факту начато уголовное производство. У фигуранта изъяли носители информации, которые он собирался передать иностранной стороне.

Военнослужащий ВМС ВСУ отстранен от занимаемой должности, его допуск к государственной тайне отменили.

Изъятые вещественные доказательства

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Светлодарске, в районе проведения Операции Объединенных сил, СБУ поймала бывшего милиционера, который собирал информацию об украинской армии для "Луганской народной республики".