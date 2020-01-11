"Командир дал команду!" В МАУ объяснили задержку рокового рейса

Президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне назвал простой штатной ситуацией задержку вылета самолета Boeing 737 перед трагической аварией 8 января в Тегеране (Иран).

По его словам, соответствующую команду дал командир борта. О подробностях он рассказал 11 января во время своего брифинга по поводу катастрофы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Очень простая штатная ситуация по задержке. На этом рейсе было очень большое количество багажа и ручной клади", – сказал Дыхне.

Евгений Дыхне объяснили задержку рокового рейса самолета МАУ

"Соответственно, командир корабля, определив взлетную массу самолета, увидев несоответствие, принял решение и дал команду разгрузить определенное количество багажа из багажника. С этим была связана задержка рейса", – добавил президент МАУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Игорь Сосновский заявил, что пилоты лайнера МАУ, который сбили ракетой в Тегеране 8 января, перед катастрофой выходили на связь с авиадиспетчером.

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