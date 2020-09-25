Командир Ан-26 перед крушением сообщил об отказе двигателя – СМИ

Кирилл Лютый Расследования 23:19, 25.09.2020

У самолета ВСУ Ан-26, который разбился на Харьковщине вечером 25 сентября с 28 людьми на борту, мог отказать двигатель.

Об этом по рации успел сообщить командир судна, 30-летний майор с Чугуева, который также погиб, передает местное издание "Depo.Харьков" со ссылкой на источник в Министерстве обороны.

"Двигатель отказал. Он [командир самолета] "в воздух" сказал. Он в эфир сказал, что какие-то проблемы с двигателем. По рации", – рассказал источник.

Командир самолета успел заявить о проблемах с двигателем.
Depo.Харьков
На борту находились 28 человек.
Depo.Харьков
В Чугуеве разбился самолет Ан-26.
Depo.Харьков

Как писал OBOZREVATEL, авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла около 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку, в сети показали фото и видео с места трагедии.

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