Зеленский сглазил: теща из "ЛНР" спонсирует семью прокурора Харьковщины

Семью нового прокурора Харьковской области Александра Фильчакова финансирует теща. По утверждению источников OBOZREVATEL, фактически она проживает на оккупированной территории.

Подробнее - в нашей публикации.

Прокурор Александр Фильчаков

В каждой шутке есть доля правды

Прокурором Харьковской области 30 сентябряя 2019 г. был назначен глава Харьковской городской прокуратуры №2 Александр Фильчаков. Соответствующее решение принял генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Решение, мягко говоря, странное: дело в том, что имя Фильчакова прогремело еще в 2011 году - его обвиняли в коррупции. Но об этом и других скандальных фактах мы расскажем в ближайшее время.

Теперь же новоназначенный прокурор на одной из своих первых официальных встреч обозначил приоритеты ведомства. Что и говорить, звучит красиво:

обеспечение публичной безопасности и порядка в Харьковской области;

противодействие имущественным преступлениям;

борьба с коррупцией;

скорость реагирования и соблюдение прав человека правоохранительными органами;

обеспечение безопасности дорожного движения и др.

А уже через месяц во время рабочей поездки в Харьков президент Владимир Зеленский пошутил, обращаясь к Фильчакову: "Я знаю, что на Харьковщине говорят, что назначен нормальный серьезный прокурор. Или это не так?... Мне говорят, что нормально работает. Что-то вас все хвалят. Подозрительно".

Владимир Зеленский в Харькове president.gov.ua

Подозрительно – не то слово. О скандальных связях прокурора области еще поговорим, а сегодня – о дорогих подарках родни из "ЛНР".

Мама "подкинула" деньжат и BMW

40-летний Александр Фильчаков женат. Его супруга – Юлия Фильчакова - ранее тоже работала в прокуратуре. Однако в день назначения мужа прокурором Харьковской области на сайте НАПК появилась ее декларация по факту увольнения.

Супруга прокурора – уроженка г. Антрацит Луганской области. Сейчас это оккупированная территория.

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В декларации супруги прокурора весной этого года появилась информация о существенных изменениях в имущественном положении. Оказалось, что Юлия Фильчакова получила в подарок от мамы 270 тысяч гривен.

Это не первый широкий жест – ранее мама отдавала дочери автомобиль BMW X5 (право пользования).

Прокурорские "заначки"

На жену прокурора зарегистрирована квартира площадью 144 кв.м. Дом на 211 кв. метров и земельные участки, которыми пользуется семья, принадлежат матери прокурора. Отметим, что как и жена Юлия, Александр тоже ездит на автомобиле BMW X5, который принадлежит уже... его отцу.

После увольнения Юлия Фильчакова задекларировала подаренные 270 тысяч и указала сумму собственных сбережений - 370 тысяч.

Личные сбережения Фильчакова составили 680 тыс. грн.

Однако есть веские сомнения в достоверности поданных деклараций. Но об этом позднее.

Ушли в отказ

Журналистам OBOZREVATEL на условиях сохранения анонимности рассказали, что на самом деле теща прокурора живет на оккупированной территории.

Это, конечно же, не преступление. Однако есть нюансы в происхождении средств, которые она подарила дочери. И, конечно, может быть и давление "третьих лиц" на прокурора, если родственники находятся среди оккупантов. Ну, если прокурор Фильчаков – реальный патриот Украины, а не затаившийся "сепар".

Елена Шумилина активно пользуется запрещенной в Украине из-за агрессии России соцсетью "Одноклассники" и своим местом жительства действительно указывает город на оккупированной территории (Антрацит). Хотя официально зарегистрирована в Харькове.

Беглый анализ показал, что круг общения у Елены тоже практически весь из Антрацита.

Страница тещи прокурора - Елены Шумилиной. Она ежедневно заходит в "Одноклассники"

Теща прокурора Харьковской области имеет 50% в ООО "Каталокс", зарегистрированном в 2017 году (основной вид деятельности - лесничество и другая деятельность в лесном хозяйстве).

Журналисты OBOZREVATEL дозвонились до тещи прокурора Фильчакова, однако она, услышав откуда звонят, просто сбросила вызов. Во время второго звонка Шумилина сказала, что не может в данный момент разговаривать и перезвонит позднее. Однако до сих пор так и не вышла на связь.

В декларации прокурорской семьи есть еще один даритель денежных средств с оккупированной территории - это 72-летний Владимир Пузин (якобы дед супруги прокурора).

Пожилой мужчина – учредитель в двух предприятиях, зарегистрированных на территории Луганской области. Вид деятельности этих предприятий – добыча каменного угля.

Одно из предприятий имеет задолженность в местный и государственный бюджет Украины в размере более 300 тыс. грн.

Долг предприятия

Пузин подарил супруге прокурора 140 тыс гривен в 2018 году. И тут уже впору напрячься СБУ. Откуда доходы для таких подарков? С предприятий, работающих под контролем террористов?

Однако и это не все. Подробнее – в следующей публикации OBOZREVATEL.

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