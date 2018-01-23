Коляску разорвало на части: на Винниччине произошло жуткое ДТП

В поселке Тывров Винницкой области автомобиль ЗИЛ сбил мужчину на инвалидной коляске. От полученных травм 52-летний пострадавший скончался на месте происшествия.
Об этом сообщила ГУ Нацполиции Винниччины.
Дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник вечером, 22 января. 58-летний водитель грузовика во время дачи показаний, рассказал полицейским, что пытался разминуться с транспортом, который двигался ему на встречу и когда сворачивал на обочину, то зацепил коляску с инвалидом.
В результате коляску разорвало на части, а находившийся в ней мужчина, погиб.
Ориентировочная схема ДТП
Стоит отметить, что улица Злагоды, где произошла трагедия – неширокая, и двум транспортным средством, особенно если одно из них грузовой автомобиль, там непросто разминуться.
ГУ Нацполиции в Винницкой области
ДТП произошло на ул Злагоды
Гугл. Карты
Гугл. Карты
Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Виновнику грозит до восьми лет тюрьмы.
Также расскажем о других смертельных ДТП, произошедших в стране 22 января.
Возле села Лашковка Черновицкой области лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Mercedes-Benz и грузовик Hyundai.
Ориентировочная схема ДТП
В результате удара у легковушки была фактически уничтожена передняя часть, после чего автомобиль остался стоять на проезжей части. Грузовой автомобиль после удара съехал в кювет и перевернулся.
ГУ Нацполиции в Черновицкой области
ГУ Нацполиции в Черновицкой области
ГУ Нацполиции в Черновицкой области
Гугл. Карты
На месте погиб водитель Mercedes, а водитель Hyundai и его пассажир получили травмы. По данным полиции, на момент ДТП водитель грузовика не был в состоянии алкогольного опьянения.
В Одессе на улице Николая Боровского столкнулись мопед Honda и грузовик MAN. В итоге мопедист скончался на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что в Киеве на эстакаде перевернулась фура.
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