Коляску разорвало на части: на Винниччине произошло жуткое ДТП

В поселке Тывров Винницкой области автомобиль ЗИЛ сбил мужчину на инвалидной коляске. От полученных травм 52-летний пострадавший скончался на месте происшествия.

Об этом сообщила ГУ Нацполиции Винниччины.

Дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник вечером, 22 января. 58-летний водитель грузовика во время дачи показаний, рассказал полицейским, что пытался разминуться с транспортом, который двигался ему на встречу и когда сворачивал на обочину, то зацепил коляску с инвалидом.

В результате коляску разорвало на части, а находившийся в ней мужчина, погиб.

Ориентировочная схема ДТП

Стоит отметить, что улица Злагоды, где произошла трагедия – неширокая, и двум транспортным средством, особенно если одно из них грузовой автомобиль, там непросто разминуться.

ГУ Нацполиции в Винницкой области

ДТП произошло на ул Злагоды Гугл. Карты

Гугл. Карты

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Виновнику грозит до восьми лет тюрьмы.

Также расскажем о других смертельных ДТП, произошедших в стране 22 января.

Возле села Лашковка Черновицкой области лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Mercedes-Benz и грузовик Hyundai.

Ориентировочная схема ДТП

В результате удара у легковушки была фактически уничтожена передняя часть, после чего автомобиль остался стоять на проезжей части. Грузовой автомобиль после удара съехал в кювет и перевернулся.

ГУ Нацполиции в Черновицкой области

ГУ Нацполиции в Черновицкой области

ГУ Нацполиции в Черновицкой области

Гугл. Карты

На месте погиб водитель Mercedes, а водитель Hyundai и его пассажир получили травмы. По данным полиции, на момент ДТП водитель грузовика не был в состоянии алкогольного опьянения.

В Одессе на улице Николая Боровского столкнулись мопед Honda и грузовик MAN. В итоге мопедист скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киеве на эстакаде перевернулась фура.

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