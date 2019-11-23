В коллекторов стреляют, бросают гранаты и бьют: как украинцы спасаются от кредиторов

Украинцы стали прибегать к крайним мерам, чтобы защитить себя от коллекторов. Одни кидают гранаты, другие стреляют. Юристы говорят, что если в Украине не примут нормальный закон о коллекторах, где пропишут их права и обязанности, то подобных случаев может быть больше.

Подробнее о том, к чему привело отсутствие четких правил на рынке – читайте в материале OBOZREVATEL.

Пожилая женщина прострелила ногу коллектору?

В Николаеве произошел беспрецедентный случай. 64-летняя женщина прострелила ногу представителю банка, который пришел отбирать у нее жилье за долги.

Пенсионерка живет в старом доме novosti-n.org

Как выяснилось, кредит на квартиру в старом доме по адресу ул. Корабелов, 11 женщина взяла еще в 2005 году. Но выплатить долг так и не смогла из-за кризиса и скачка курса доллара. Жилье перешло "в руки" уже другого банка. И однажды к ней наведались представители финучреждения с охраной. Они намеревались зайти в квартиру и якобы посмотреть, в каком состоянии она находится.

В это время хозяйка открыла окно и выстрелила из пневматического пистолета "Флобер". В результате ранила одного из мужчин в ногу.

Как рассказала соседка женщины, утром во двор пришли шесть человек, которые попытались открыть замок в дверях. Пенсионерка в окно им сказала, чтобы они уходили прочь и вызвала полицию. Но мужчины не реагировали. "Это пожилая женщина. Какой пистолет? Ни в кого она не стреляла. Да и вряд ли у нее есть долги, ведь живет в старом доме", – удивляется соседка. Правда, "представители банка" уже не впервые наведывались к женщине.

"Представитель банка" уверяет, что ему прострелили ногу Нацполиция

Правоохранители открыли производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Женщине грозит от 3 до 7 лет. Сейчас ведется следствие, но пенсионерку не задерживали.

Кинул гранату и потерял квартиру

Другой случай произошел в прошлом году в Киеве на Оболони. Там двое коллекторов пришли к должнику, но хозяин квартиры кинул в них гранату. В результате один из мужчин был ранен, потерял часть руки.

"Дело в том, что владелец квартиры кинул гранату на лестничную клетку. Если бы он сделал это в квартире, то его действия еще можно было бы трактовать как самооборону. Однако в этом случае должник не только потерял жилье, а еще и сел в тюрьму", – рассказывает юрист Алексей Сияница.

Хозяин квартиры кинул гранату в коллекторов Эспрессо

Правда, и раненый коллектор сейчас опасается ходить к должникам, а также больше не хочет заниматься этой деятельностью.

Помимо этого, в прошлом году в Одессе должник открыл стрельбу из охотничьего ружья по коллекторам. Они вошли во двор его дома. Об этом хозяину сообщил сосед. Мужчина выглянул в окно и увидел, что незваные гости ломают замки в двери. Он попросил их прекратить, но те его не послушались.

Хозяин дома три раза вызывал полицию, но правоохранители не торопились. Тогда он сделал два предупредительных выстрела из ружья. Суд закрыл дело против должника, посчитав, что это была самооборона.

Коллекторы

Антиколлекторы берут дорого

Юристы говорят, что у людей, которые задолжали банкам, просто не осталось другого выхода, как браться за оружие.

"Людей долгое время терроризируют. Бесконечно звонят, угрожают им и их детям, выкладывают фото в интернет, пишут друзьям и родственникам. В результате человек и работу теряет, ведь начальнику не нужны такие проблемы, и с родственниками ссорится. Должника доводят до такого состояния, что он уже готов на самые крайние меры", – говорит Сияница.

На фоне коллекторского беспредела рождается и другой бизнес. Теперь так называемые антиколлекторы создают свои группы, которые аналогичным силовым образом защищают жилье. Недавно в столице на Героев Сталинграда полиция штурмовала квартиру и задержала 17 мужчин, которые вошли туда и делали вид, что смотрят телевизор. Хозяйка житья заявила, что услышала шум в коридоре, дверь открылась – и в помещение вбежало два десятка спортсменов. Они вытолкали женщину с дочерью в коридор.

Штурм квартиры на Героев Сталинграда в Киеве, правоохранители задержали 17 коллекторов Нацполиция

Как стало известно от наших источников, полицию вызвала одна антиколлекторская группа, которую наняли для защиты недвижимости.

"Правда, услуги таких антиколлекторов очень дорогие. Они смотрят, какого класса квартира, какой долг, и выставляют свою цену. Она может быть от нескольких сотен долларов за выезд, до тысяч долларов за охрану и работу их юристов", – поясняет один из адвокатов. Позволить себе такие услуги может далеко не каждый должник по ипотеке.

Нужно принимать закон о коллекторах

Правозащитник Иван Либерман считает, что Украине нужен закон о коллекторах, который бы четко ограничивал рамки их деятельности.

Коллекторы

"Многие банки не хотят возиться с проблемными кредитами и передают их на откуп посторонним компаниям, которые действуют от имени финучреждения. Те могут ходить в суды, писать письма, а могут наведаться к должнику домой и написать что-нибудь на его двери. Часто они переходят все границы, прибегают к угрозам, дракам, захвату квартир, хотя не имеют на это права. Приходят к должникам на работу, пишут ему в соцсетях, позорят его. В последнее время они начали действовать все более агрессивно", – говорит юрист.

Мы уже писали о том, как коллекторы захватили квартиру киевлянки, где она жила с двумя несовершеннолетними детьми. Эти юристы прописали в ее жилье посторонних людей, которые устраивают там пьянки. Они испортили ей вещи, прожгли матрас, украли ценности. И только через несколько месяцев ей вернули одежду и вещи в ужасном состоянии.

По словам Либермана, зачастую в таких случаях полиция бездействует.

"Они приезжают на вызов, фиксируют и говорят, мол, а что мы можем поделать. Зачастую этот человек действительно не может заплатить деньги, потому что ему уже накрутили такие проценты, что три кредита можно было взять. Должник доведен до крайности и хватается за оружие. И таких случаев может быть все больше и больше", – говорит он.

Еще один адвокат Виктор Шевченко тоже считает, что давно пора принять закон по коллекторам.

"Там нужно ограничить их деятельность. Они могут решать вопросы в судах, встречаться с должниками и обсуждать пути того, как те будут отдавать деньги. Но не имеют никакого права давить морально, использовать соцсети, родных и знакомых, а тем более угрожать и ломать двери. Иначе жертв таких войн будет намного больше", – говорит правозащитник.

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