Коллекторы шантажируют детьми и порно: как над украинцами издеваются за долги

В Запорожье коллекторы угрожают родственницам должницы. Они шантажируют женщин неприличными фотографиями, а также намекают, что могут расправиться и с детьми. В полиции не торопятся открывать дело.

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Сначала матерились, а потом прислали фото

Жительница Запорожья, заместитель директора Центра эстетического воспитания Оксана Курносенко решилась на отчаянный шаг. Она записала видеообращение, в котором рассказала, как над ней и ее сестрой издеваются коллекторы.

Все дело в том, что обе женщины никогда не брали кредит и никому ничего не должны. Однако долг есть у их родственницы. Теперь коллекторы от грубых звонков перешли к настоящим угрозам именно им.

"Свекровь моей сестры когда-то взяла кредит в "Дельта банке". Хотя родственники были против этого, но она все равно это сделала. Расплатиться, видимо, не смогла. После закрытия банка ее долг перекупила "Финансовая компания City Finance". Примерно год назад нас начали атаковать коллекторы. Они звонили сестре, матерились в трубку, угрожали. Сначала они думали, что она просто руководитель садика, в котором работает их должница, но очень быстро выяснили, что она еще и ее невестка", – рассказывает OBOZREVATEL Оксана Курносенко.

Антикор

А недавно коллектор прислал сообщение, в котором угрожал распространить в Сети смонтированные фото порнографического характера со всеми телефонами – сестры, мужа, свекрови. Образцы фотографий также прислали.

Такие сообщения присылают коллекторы. Они требуют 21 тысячу гривен Facebook Оксаны Курносенко

"Я позвонила по номеру телефона, откуда прислали всю эту гадость. Мужчина начал меня спрашивать за кого я "вписываюсь". И буквально через две минуты он уже назвал мою фамилию, где я живу, работаю, что я родственница. У меня впечатление, что у них там полная база на всех есть. И вскоре пришли уже угрозы в мой адрес, и моего сына, даже указали, в какой школе он учится. Это уже переполнило чашу терпения, мы пошли в полицию", – рассказывает Курносенко.

На дело не надейтесь

В Хортицком отделении полиции Запорожья у женщин долго не хотели принимать заявление. Потом все-таки взяли. "Хотя по секрету сказали, что не стоит надеяться, что откроют дело. Мы и до этого им звонили по телефону и жаловались, что нам угрожают, но нам отвечали, что никакого криминала нет, они же эти фото еще не распространили", – возмущается Оксана Курносенко.

После этого сестра Оксаны пыталась встретиться со следователем, который будет рассматривать заявление, но его постоянно не было на месте. Дежурный придумывал разные отговорки и даже не давал номер рабочего телефона полицейского.

Этим занимаются черные коллекторы

Тем временем с помощью пользователей соцсетей женщинам удалось установить, что номер телефона, с которого приходили угрозы, принадлежит якобы некоему Дмитрию Н., уроженцу Баку, который сейчас находится в Константиновке.

Пользователи соцсетей нашли, кому принадлежит номер шантажиста Facebook Оксаны Курносенко

"Более того, за ним там числится серьезное преступление. В пьяном виде он наехал на двух женщин, и они погибли. Он сейчас скрывается от правоохранителей", – говорит Оксана Курносенко.

Facebook Оксаны Курносенко

Мы позвонили в "Финансовую компанию City Finance", чтобы поинтересоваться почему их представители используют такие методы давления на людей, которые к кредиту не имеют отношения. Нам обещали перезвонить, но так и не связались.

cityfinance

В пресс-службе полиции Запорожской области сообщили, что заявление женщин против коллекторов зарегистрировали в Едином журнале учета заявлений и сообщений. "Теперь должна пройти проверка, и тогда решат, будет ли открыто производство", – сообщили в полиции.

Адвокат Виталий Наум считает, что ситуация с коллекторами чистой воды вымогательство. "Это уголовное преступление, подпадает под статью вымогательство. Полиция обязана открыть дело и расследовать. Такие дела уже рассматриваются в судах. Например, сейчас слушается подобное дело в Соломенском суде Киева. Если полиция отказывается, то можно заставить их через суд", – говорит Наум.

Также адвокат добавляет, что подобные черные коллекторы состоят в штате подобных факторинговых компаний. И не редко среди них встречаются и люди с уголовным прошлым.

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