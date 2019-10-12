"Нужен закон!" Экс-нардеп рассказала о вымогательстве коллекторов

Деятельность коллекторов в Украине не урегулирована на законодательном уровне, что дает им возможность "выбивать" деньги из должников практически любыми способами.

С призывом разработать и принять пакет законопроектов о коллекторской деятельности выступила народный депутат 8-го созыва, советник нынешнего главы парламентского комитета по вопросам прав человека Ирина Суслова в эфире ObozTV.

Политик заявила, что решением этой актуальной проблемы нужно безотлагательно заняться комитету Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

По ее словам, сейчас коллекторы в Украине используют "отработанные схемы", в том числе задействуют "тяжелую артиллерию" – психологическое давление как на самого должника, так и на его знакомых, друзей, родственников.

"А если у жертвы нет контакта с депутатом?"

Суслова рассказала, что лично сталкивалась с подобной историей.

"Ко мне обратилась женщина из маленького села в Полтавской области, которая когда-то взяла небольшой кредит. Потом этот кредит продали коллекторской конторе и там вместе с "процентами" насчитали сумму в три раза больше. Условно говоря, она взяла 60 тысяч гривен, а ей насчитали 180 тысяч, которые нужно отдать. Причем установили сроки – на протяжении недели", – поделилась она.

Дальше, добавила Суслова, начали поступать угрозы в адрес той женщины, а также ее детей и невестки.

"И напоследок выслали ей на телефон ряд фотографий. Они сказали, что распространят их в социальных сетях под профилем ее невестки и 15-летней дочки. Невооруженным глазом можно было увидеть, что фото были смонтированы, они носили порнографический характер… Но, сами понимаете, село небольшое. Если бы эти фото были размещены… Это было сумасшедшее психологическое давление", – отметила она.

По словам Сусловой, она как народный депутат подала обращение в полицию, и правоохранительные органы "буквально за два дня" провели операцию и арестовали вымогателей.

При этом экс-нардеп признала, что полиция "не всегда может своевременно реагировать на такие вызовы".

"Это было мое обращение, оно было в выходной день, мы написали оперативное обращение, привезли жертву и так далее. А если у жертвы нет контакта с депутатом? Ей никто не дал номер? Понимаете, да? Таким образом процесс затягивается, а там счет идет на дни – два, три, четыре дня. Потом они (коллекторы. – Ред.) вбрасывают это все в социальные сети и фактически портят людям жизнь", – пояснила Суслова.

В Украине нет закона, который бы регулировал коллекторов etcetera.media

"Это все отработанные схемы, которые действуют. Есть люди, которые этим занимаются, они выкупают долги под огромные проценты. Как правило, выкупают долги очень бедного населения, из села, которое за свою репутацию готово отдавать, только чтобы их оставили в покое", – констатировала политик.

В связи с этим она призвала профильный комитет в Раде "не терять времени и разработать пакет законопроектов, чтобы урегулировать эту тему".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как коллекторы издеваются над украинцами за долги. Среди распространенных схем – тот же шантаж детьми и порно. Однако на обращения обычных граждан в полиции не торопятся открывать дело.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!