Коллапс туризма в Крыму: назван единственный способ исправить ситуацию

Ситуация с туристическим потоком в аннексированном Крыму изменится только после возвращения полуострова в состав Украины.

Об этом говорится в блоге экс-министра курортов и туризма АР Крым Александра Лиева, опубликованном на OBOZREVATEL. По его словам, для россиян этот курорт не стал удобнее после захвата.

"Туристический сезон в Крыму не изменится, пока Крым не перестанет быть серой зоной, то есть пока не вернется в Украину. С 2015 года цифры туристического сезона на полуострове одинаковые, меняются тысяч на 50. То есть 1,2-1,25 млн человек - вот в этих цифрах колеблется туристический поток", – написал Лиев.

По его словам, если раньше было 6 млн человек, а в советские времена - 8 млн, то до 2013 года основной массой потока были граждане материковой части Украины.

"Россияне же едут в Крым в том же объеме, который был и раньше, и нет никаких оснований для увеличения российского туристического потока. Потому что ничего в Крыму не стало для россиян более удобным. Аннексия не решила для российских туристов никаких проблем", – пояснил он.

Экс-министр пояснил, что цены на аннексированном полуострове стали только выше, продукты – хуже, а ситуация с безопасностью оставляет желать лучшего. Ведь по Крыму ездят танки и много военной техники.

"То есть никаких оснований для того, чтобы туристический поток из России в Крым увеличился, нет. И единственный способ развить туристическую перспективу полуострова - это вернуть Крым в состав Украины", – резюмировал Лиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, он также рассказал, почему в Крым едет не самый лучший контингент, который прославился на зарубежных курортах, как "тагил".