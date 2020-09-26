Количество жертв Ан-26 под Харьковом возросло до 25 – Офис генпрокурора

Офис генпрокурора заявил, что 25 человек считаются погибшими в результате авиакатастрофы с самолетом ВСУ Ан-26 в Чугуеве (Харьковская область).

Как сообщила пресс-служба ОГП, такие предварительные данные были получены состоянием на 23:52 пятницы, 25 сентября.

Еще двух пострадавших в тяжелом состоянии доставили в медицинские учреждения, эту информацию подтвердил и глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

При этом в Офисе генпрокурора подчеркнули, что поиски продолжаются. Официально было подтверждено 22 жертвы катастрофы.

Изначально сообщалось, что на борту было 28 человек, однако в ГСЧС уточнили, что 27 –курсанта Александра Харченко к полету не допустили в последний момент.

"По факту падения военного самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины)", – отметили в ОГП.

Как писал OBOZREVATEL, авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла около 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку, в сети показали фото и видео с места трагедии.