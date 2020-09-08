Колесникову пытались силой выдворить из Беларуси, она порвала паспорт – СМИ

Белорусские оппозиционеры, члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов действительно пересекли границу Украины, однако не по своей воле – их насильно выдворили из Беларуси.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. На своей странице в Facebook он подтвердил информацию о пересечении госграницы представителями оппозиции диктатуры Лукашенко со ссылкой на сайте ГНС.

"От себя добавлю – это не был добровольный выезд! Это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции", – написал чиновник.

Он отметил, что белорусские власти пытаются представить ситуацию так, будто лидеры оппозиции страны покидают судьбы сотни тысяч протестующих против режима Лукашенко и "бегут в уютную Украину".

По словам заместителя главы МВД, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову не удалось выдворить из страны и сейчас она остается на территории Республики Беларусь.

"Из-за того, что эта смелая женщина осуществила действия по предотвращению ее перемещения через границу... Всю ответственность за его жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко", – подчеркнул Геращенко.

Тем временем агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированные источники тоже сообщает, что Мария Колесникова не пересекла границу Украины. Отмечается, что при попытке ее насильственного вывоза с территории Беларуси она порвала свой паспорт и не могла быть пропущена пограничниками в Украину.

Пост заместителя главы МВД Украины. Facebook Антон Геращенко

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