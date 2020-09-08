Колесникову пытались силой выдворить из Беларуси, она порвала паспорт – СМИ
Белорусские оппозиционеры, члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов действительно пересекли границу Украины, однако не по своей воле – их насильно выдворили из Беларуси.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. На своей странице в Facebook он подтвердил информацию о пересечении госграницы представителями оппозиции диктатуры Лукашенко со ссылкой на сайте ГНС.
"От себя добавлю – это не был добровольный выезд! Это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции", – написал чиновник.
Он отметил, что белорусские власти пытаются представить ситуацию так, будто лидеры оппозиции страны покидают судьбы сотни тысяч протестующих против режима Лукашенко и "бегут в уютную Украину".
По словам заместителя главы МВД, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову не удалось выдворить из страны и сейчас она остается на территории Республики Беларусь.
"Из-за того, что эта смелая женщина осуществила действия по предотвращению ее перемещения через границу... Всю ответственность за его жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко", – подчеркнул Геращенко.
Тем временем агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированные источники тоже сообщает, что Мария Колесникова не пересекла границу Украины. Отмечается, что при попытке ее насильственного вывоза с территории Беларуси она порвала свой паспорт и не могла быть пропущена пограничниками в Украину.
Как сообщал OBOZREVATEL :
7 сентября в центре Минска (Беларусь) якобы похитили члена Координационного совета Марию Колесникову. Возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили женщину в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. А позже на связь перестали выходить еще два члена Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов.
Экс-участник президентских выборов в Беларуси Светлана Тихановская отреагировала на исчезновение оппозиционеров и заявила, что белорусский режим занимается террором.
Спустя почти сутки, утром 8 сентября, появилась информация, что Родненков и Кравцов выехали в Украину, а Колесниковой не удалось это сделать.
Государственная пограничная служба Украины подтвердила, что на территорию нашей страны прибыли белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов.