Колесников: "минирование" участков в Днепре, где поддержка Вилкула очень высока - это провокация

В Днепре "заминировали" девять избирательных участков, а проверка силовиками показала, что звонки о "минировании" оказались провокацией, сообщает пресс-служба Александра Вилкула.

"Это была очередная попытка власти провести провокацию с целью фальсификаций. Не случайно для таких провокаций выбран именно Днепр, где поддержка Кандидата в Президенты от Оппозиционного Блока Александра Вилула очень высокая. А ГСЧС не поняли тонкой задумки власти и провели обследование, даже не выводя членов комиссии", — прокомментировал ситуацию депутат от Оппозиционного Блока Дмитрий Колесников.

На один из участков в 27 округе (Днепр) по сообщению о "минировании" на место прибыл наряд Нацполиции и ГСЧС (группа взрывотехников-кинологов). Из помещения эвакуировали всех людей, кроме членов комиссии. В присутствии членов комиссии взрывотехники провели обследование помещения и составили акт о ложном вызов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в штабе Александра Вилкула заявили о нарушениях на выборах.

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