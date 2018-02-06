"Кокс и Доминикана": жена одиозного депутата Рады рассказала детали его жизни

Адвокат Тамила Ульянова обнародовала подробности личной жизни ее мужа – народного депутата Украины от фракции "Блока Петра Порошенко" Андрея Немировского, с которым они находятся в бракоразводном процессе.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она предупредила, что планшет с переписками, материалы которых были опубликованы, находится в совместной собственности. Потому Ульянова его не воровала и не взламывала. Ведь пароль на гаджете остался прежним.

"Уважаемый Андрей Валентинович", судя по всему к "адаманту" стоит теперь обращаться именно так. Учитывая, что иск о разводе с вами уже подан в суд, простите замечу подан мною, а не вашими адвокатами, а связаться с вами мне так и не удалось, по причине того, что вы с 26 января по 9 февраля находитесь с любовницей в Доминиканской республике и "скачите" по волнам в эйфории, а точнее в состоянии наркотического опьянения, я бы хотела ответить вам на ваши плачущие брехливые посты и приготовила к вашему приезду сюрприз", – написала адвокат.

Ульянова отметила, что его клипы очень насмешили ее, а чувство юмора порадовало избирателей Немировского.

"Приятно было увидеть вас в образе Тимати, просящего его отпустить - отпускаю, мальчика с контрабасом денег и конечно же в коронном номере такого себе "Артура Пирожкова", бегающего по пляжу.

Она предположила, что к клипу приложил руку "помощник Сашенька", а режиссером выступала новая "пассия" нардепа Христина.

"Которая ранее вероятно делала постановочные номера для стриптиз-клуба еще одного вашего негласного "помощника-благотворителя", у которого вы ее взяли. Эх, Христя Христя, отхватила ты "счастье" в лице депутата, да видимо не выдержала и так хотелось похвастаться перед подругами, что и слила всю вашу "малину" в сеть", – написала Ульянова.

Она напомнила девушке, что Немировский – обычный госслужащий, которого содержат налогоплательщики.

"Кстати по поводу "тумана", вряд ли он рассеялся, если вы даже не помните, что в понедельник в налоговой, получив электронный ключ для заполнения декларации, принесли свой паспорт вместе с ИНН домой и оставили в тумбочке, из которой в свою очередь забрали свой заграничный и дипломатический паспорт", – написала она.

Адвокат добавила, что ее семья больше не будет заполнять декларацию нардепа. По поводу "угнанного авто" она отметила, что транспорт по документам принадлежал ее матери. Ульянова заявила, что Немировский допустил ошибку, уволив своих помощников. Ведь они знали о слабостях нардепа. Ульянова также добавила, что помощник ее мужа по имени Саша разделял "порошковое настроение" и девушек легкого поведения с Немировским.

"Честно говоря, последние два месяца, я в связи с болезнями провела дома, поэтому и не заметила, как вы быстро "скатились с катушек" или точнее сказать "снюх..сь", мне было просто не до этого", – написала она.

Адвокат отметила, что в переписке нардепа, где он говорил про ему или петлю от своей жены – это все вранье. Потому что Немировский полетел в Доминикану бизнесс-классом. Ульянова рассказала, что за годы супружеской жизни она постоянно следила за деятельностью мужа, писала за него и вытаскивали за уши из "д*рьма". Она добавила, что нардеп употребляет Кокс, и обманывает своих избирателей.

"Кстати хочу вам дать совет на прощание, не льстите себе Андрей Валентинович и не обманывайте своих избирателей, о том, что делом регулярно занимаетесь. Истину говорю вам- это все Кокс", - сказала Ульянова.

До этого, сам Немировский написал слезливый пост на своей странице в Facebook.

"Как я хочу ошибаться. Я все еще хочу верить, что я заслуживал большего. Я все еще хочу оставить хоть что-то светлое о ней в своей памяти. Измена дорогого в мире человека - для меня это вопрос: "Что я сделал не так?" Я отдавался работе: командировки, суды, госпитали, комитеты. Я считал, что она рядом. Что понимает, я не умею иначе", – написал Немировский.

Он добавил, что не может не служить Украине из-за тягостей, которые пережила его семья.

"История моей семьи, ее преданность и жертвенность, репрессии, истории моей бабушки, моя мама. Все, что мы пережили - неужели я могу не служить Украине?! Хочу верить, что она хотя бы будет иметь достоинство отпустить. Отпустить благородно и без грязи", – рассказал депутат.

По словам Немировского, он хочет верить, что не ошибся в выборе искренности и благородства.

"Я не хочу никому ничего доказывать! Но, возможно, мне придется оправдываться. Оправдываться за то, чего не делал! Как человек, я на это не способен, но как политик, я понимаю, что должен ответить на каждый вопрос. Сейчас, как никогда, я чувствую в себе силы двигаться дальше! В моей жизни было две любви - жена и моя Украина. Сейчас остался один! Я знаю точно, что моя страна меня не предаст! У меня ничего больше не останется у меня ничего больше нет", - резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", народный депутат от ВО "Свобода" Андрей Ильенко устроил перепалку с нардепом от Оппоблока во время прямого эфира.