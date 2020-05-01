Второй месяц наша страна находится на карантине. Однако войну на паузу не поставишь: в течение апреля 2020 года на Донбассе Украина продолжала терять своих защитников. Российско-террористические войска регулярно обстреливали позиции украинских военных, не останавливаясь даже на период пасхальных праздников. Враг получал достойный ответ. Но избежать потерь с нашей стороны не удалось.

OBOZREVATEL собрал все, что известно о воинах, отдавших жизнь за Украину в апреле. И просит помнить о тех, кто навсегда остался в степях Донбасса.

В апреле в зоне ООС погибли 6 защитников Украины

Александр Маланчук, 10 ОГШБр

Александр Маланчук Facebook

Александр Васильевич Маланчук родился 26 сентября 1998 года в Черновцах в семье военного. В подростковом возрасте занимался спортом, учился в футбольной школе "Буковина". Но свою жизнь, как и отец, Александр решил связать с Вооруженными Силами Украины – и вступил в Национальную академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного, где учился по специальности "Управление действиями механизированных подразделений".

Окончил академию Александр Маланчук летом 2019-го – и сразу же подписал контракт с ВСУ. С 18 июля 2019 года молодой лейтенант служил в 10 отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс", командовал 3 взводом 1 роты 8 отдельного горно-штурмового батальона.

Александр Маланчук Facebook

31 марта, около 23.30 на позициях на Мариупольском направлении в него попал вражеский снайпер. За считанные минуты побратимы забрали раненого лейтенанта с позиции, его срочно доставили в больницу. Еще около 40 минут Александр жил, у него наблюдался пульс, врачи пытались реанимировать воина. Но ранение оказалось слишком тяжелым: молодой военнослужащий умер в ночь на 1 апреля.

"Смелый, толковый, умный парень. Саша – молодой человек, который не успел пожить... Очень для нас это трудно. Любая смерть тяжелая, но такой молодой, подававший большие надежды, должен был служить и жить дальше, а вот так ушел", – сказал руководитель группы военно-гражданского сотрудничества 10 ОГШБр Вячеслав Скоряк.

Александр Маланчук Facebook

Александр Маланчук пошел учиться на военного, когда война на востоке уже шла. Он сделал сознательный выбор – защищать Украину. И был верен своему выбору до последнего вздоха.

"Война всегда забирает лучших. И на карантин войну не поставишь. Война - она близко, гораздо ближе, чем кажется. Саша, ты навеки останешься в наших сердцах. Навеки останешься в рядах Эдельвейсов. Спи спокойно, друг! Наблюдай сверху за нами. Нет врагу прощения и не будет ни сегодня, ни завтра, никогда. Еще одним ангелом в небесной пехоте стало больше ", - написали на странице бригады в день похорон Александра Маланчука.

У погибшего героя остались родители и сестра.

Алексей Куприков, 93 ОМБр

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Алексей Николаевич Куприков (позывной Леший) родился 13 января 1971 года в пгт Черкасское Новомосковского района Днепропетровской области. Получил средне-техническое образование.

Знакомые Алексея утверждают: армия никогда не входила в планы мужчины. Однако для него все круто изменила гибель на Донбассе лучшего друга: после получения трагического известия Куприков решил идти воевать.

С ноября 201го он - механик-водитель одного из механизированных батальонов 93 ОМБР. Практически сразу после подписания контракта Куприков вместе с бригадой поехал в зону проведения ООС. Первую ротацию, с декабря 2018 по июнь 2019-го, воевал под Авдеевкой. Далее была Новоселовка Вторая неподалеку от поселка Крымское Луганской области.

Алексей Куприков Facebook

В бригаду Куприков пришел как стрелок-помощник гранатометчика. Однако в ходе службы решил сменить специализацию и стать механиком-водителем – и прошел учебный центр.

"Он отличался от большинства степенностью и взвешенностью. Ведь часто бывает, что люди после "учебки" жалуются: меня, мол, ничему не научили, поэтому я ничего не умею. Леша же наоборот, даже если чего-то и не знал, основательно и вдумчиво старался разобраться в деталях, как что работает, как лучше починить технику. И у него это очень хорошо получалось. Был спокойный, рассудительный, интересовался своей работой. С ним было легко служить. Очень жаль терять таких людей", - написали об Алексее на странице бригады.

Алексей Куприков Facebook

Побратимы дали Алексею позывной "Леший". Вспоминают: он очень любил леса, знал о них все – и учил товарищей искусству выживать в самой непроходимой чаще.

"Добрый. Чуткий. Трудолюбивый. Он не боялся смерти", - говорит один из побратимов "Лешего", который воевал с ним в Авдеевке.

И смерть Алексея таки настигла. 9 апреля позицию, на которой находился Куприков, обстрелял враг. Алексей получил множественные осколочные ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он так и не смог выполнить обещание, данное 19-летнему сыну буквально накануне - приехать домой: в апреле боец должен был уйти в отпуск.

У Алексея Куприкова остались мама, гражданская жена, сын и сестра, которая также служит в 93 бригаде.

Леонид Скакуненко, 93 ОМБр

Леонид Скакуненко Facebook

Леонид Леонидович Скакуненко (позывной "Барон") родился 22 апреля 1987 года в селе Лиховка Пятихатского района Днепропетровской области. Имел среднее образование.

Был призван по мобилизации в Национальную гвардию Украины в 2014 году. Впоследствии подписал контракт с ВСУ. В 93 бригаду пришел в сентябре 2017 года, наводчиком мехбатальйона. Воевал уже третью ротацию, прошел бои под Новотроицким, Новоселовкой Второй, в окрестностях Крымского.

Леонид Скакуненко Facebook

Погиб Леонид на боевом посту – на одной из позиций бригады под поселком Крымское. Во время вражеского обстрела из РПГ воин получил ранения, ставшие смертельными.

"Барон" был настоящим героем: самоотверженным, патриотичным. Он положил жизнь, воюя с российскими оккупантами на одном из самых сложных участков фронта", - говорят о Леониде Скакуненко в родной бригаде.

Леонид Скакуненко Facebook

"Это очень большая потеря для нас. Леня был нам действительно братом. Все знают, каким искренним человеком он был, как он всем помогал всегда. Каким дисциплинированным был, как ответственно относился к своим обязанностям. Буквально вчера еще заходил к ребятам, они задают вопросы, почему он, почему так?.. Хочу рассказать, как он героическим был. 20 марта этого года Леня с напарником отбили атаку врага. Уберегли побратимов от гибели. Он огромный вклад внес в приближение нашей победы – и мы продолжим за нее бороться. К сожалению, уже без него", - сказал над гробом павшего воина его командир.

У Леонида Скакуненко остались жена, сын от первого брака и сестра.

Он не дожил 10 дней до своего 33-летия.

Игорь Вивчаренко, 3 OП СППП

Игорь Вивчаренко Facebook

Игорь Викторович Вивчаренко родился 23 сентября 1996 года в селе Коробчине Новомиргородского района Кировоградской области во многодетной семье. Кроме Игоря родители воспитывали еще четырех сыновей и одну дочь.

В 2013-м Игорь Вивчаренко закончил школу, а в 2017 году - получил диплом бакалавра в ЦГПУ имени В.Винниченко: юноша учился на факультете физического воспитания. Однако связать свою жизнь он решил не со школой, а с армией – и 1 апреля 2019 года подписал контракт с ВСУ.

Служил в 3 ОПСпП, был оператором группы спецназначения.

Погиб Игорь Вивчаренко в Донецкой области. Только не в бою, а на полигоне. Во время проведения плановых занятий по огневой подготовке 14 апреля около 11.40 в канале миномета 82-мм калибра взорвалась мина. 8 бойцов в результате разрыва миномета получили телесные повреждения различной степени тяжести. Девятый – Игорь Вивчаренко – погиб.

"Ваша семья вoюет вместе с нами с первых дней. Вы все свoими мыслями с 14-гo года рядом с нами: и там, под Изварино, и везде. Надеюсь, чтo наша большая семья станет еще ближе. Игорь был настоящим воином. Я прошу у вас прощения. И благодарю за то, что воспитали такого парня", – обратился во время церемонии прощания с воином к семье Игоря Вивчаренко кoмандир 3-гo OП СпН им. князя Святoслава Храбрoгo пoлкoвник Oлександр Трепак.

ГБР сейчас расследует обстоятельства гибели спецназовца с Кировоградщины в зоне проведения ООС.

Андрей Шинкарук, 28 ОМБр

Андрей Шинкарук Facebook

Андрей Владимирович Шинкарук родился 16 июля 1991 года в Любомль Волынской области. На войне – с 2014 года, защищать Украину начинал в составе 1-го ОМПБ "Волынь".

Первое образование Андрей Шинкарук, исходя из информации в его профиле на Facebook, получил в Национальном транспортном университете в Киеве. Но впоследствии он решил строить карьеру военного. Летом 2019 года Андрей Шинкарук закончил Национальную академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного по специализации "Управление действиями подразделений механизированных войск".

После выпуска молодой офицер служил в составе 28-й ОМБр в должности командира мотострелкового взвода – с июня 2019 года.

Андрей Шинкарук Facebook

"Он выучился на офицера и пришел к нам командиром взвода. Планировал связать свою жизнь с армией. Личный состав, его подчиненные говорят, что Андрей был хорошим командиром, слышал, понимал людей. Очень тепло о нем отзываются. Пользовался авторитетом среди военнослужащих" , – говорят в бригаде.

"Он был настоящим патриотом, профессионалом своего дела, старательным курсантом, ответственным и мужественным офицером", – вспоминает начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук.

Андрей Шинкарук Facebook

20 апреля 2020 года в результате вражеских обстрелов в Донбассе Андрей Шинкарук погиб.

"Противник открыл обстрел по нашим позициям вблизи Марьинки из противотанкового гранатомета. Андрей перемещался, проверял свои позиции, когда неподалеку упал снаряд. Осколками ему посекло правый бок. Там множественные осколочные ранения. Их очень много было, они оказались несовместимы с жизнью . Андрей Шинкарук погиб на месте", – сообщила пресс-офицер 28-й ОМБр Алина Демченко.

Андрей Шинкарук Facebook

"Жизнерадостный, милый и воспитанный мальчик. Уже который день не могу поверить в то, что тебя больше нет в живых", - с болью вспоминает волонтер из Любомль Ольга Савош, которая знала Андрея еще со времен его службы в добробате и боев в Дебальцево, где он успел повоевать.

Павшему воину было 28 лет. Он не успел создать семью.

В бригаде обещают: о погибшем побратиме не забудут, а за его смерть – отомстят.

Алексей Лисин, 93 ОМБр

Алексей Лисин Facebook

Алексей Лисин родился 30 марта 1990 года в селе Горькое Гуляйпольского района Запорожской области.

Работал дальнобойщиком на одной из фирм в городе Днепр. Пережил большую трагедию: в пожаре потерял сразу двоих родителей. Дом, в котором жил и Алексей, тогда сгорел полностью. Из-за этого, как вспоминают побратимы Алексее, он мечтал, как однажды вернется с войны и отстроит родительский дом. А еще - он собирался жениться на любимой девушке Лилии, которая ждала воина дома.

Контракт с ВСУ Алексей Лисин подписал в прошлом году. И сразу же вместе с 93 бригадой оказался на горячем Авдеевском направлении. Во вторую ротацию он попал на Лугащину.

28 апреля 2020 года Алексей Лисин находился на боевом посту – неподалеку от участка разведения №2 "Золотое". В тот день, под вечер враг начал обстрел. Сначала - в направлении КПВВ "Золотое", где один из выпущенных снарядов чуть не попал в автомобиль гуманитарной миссии "Пролиска", которые ехал из Золотого-4 в село Катериновка. Позже враг начал стрелять по позициям 93 ОМБр. От полученных во время обстрела осколковых ранений Алексей Лисин погиб.

"Почти ровесник государства, за которое погиб... Он был спокойным и добрым. Мечтал поскорее вернуться к любимой", - вспоминают про Алексея побратимы.

Кроме невесты, Алексея Лисина дома ждали старенькая бабушка, старшая сестра и младший брат, а также 12-летняя дочка от первого брака.

"Холодноярцы оплакивают смерть побратима вместе со всеми его близкими. Это также непоправимая потеря для нас. Больше всего сейчас мы жаждем мести - и обязательно получим желаемое", - обещают воины 93 бригады.

Меньше месяца назад Алексей Лисин отметил день рождения: воину исполнилось 30 лет.

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