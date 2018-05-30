От Шеремета до Бабченко. О самых громких ликвидациях врагов Путина в Украине

Вечером 29 мая в Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко. Смерть Аркадия стала очередным убийством, в котором украинские правоохранители усматривают российский след. Ни одно из них, кроме дела об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, пока не раскрыто.

OBOZREVATEL коротко вспоминает о других самых громких ликвидациях врагов российского режима в Украине.

Журналист Павел Шеремет. Киев, 20 июля 2016 года

Белорусский журналист погиб в центре столицы Украины 20 июля 2016 года. В машине, которая принадлежала его гражданской жене Алене Притуле, сработало взрывное устройство.

К расследованию дела привлекли лучшие кадры, его взял на личный контроль министр внутренних дел Арсен Аваков и президент Петр Порошенко. В ходе расследования были допрошены сотни человек, но даже установить подозреваемых не удалось.

Осенью 2017 года все решения судов по этому делу были засекречены.

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Киев, 23 марта 2017 года

Бывшего депутата Госдумы тоже убили в центре Киева. 23 марта киллер расстрелял его возле гостинницы Премьер-палас. При этом ликвидатор тоже погиб - его застрелил охранник Вороненкова. Киллером оказался бывший участник антитеррористической операции, гражданин Украины Павел Паршов.

В октябре 2017 года Генпрокуратура объявила о раскрытии дела. Следствие выяснило, что убийство по приказу Федеральной службы безопасности России заказал криминальный авторитет Владимир Тюрин. В свое время он был гражданским мужем супруги Вороненкова Марии Максаковой.

По версии следствия, в преступной группа которая занималась организацией убийства Вороненкова, состояло семь человек: граждане России Тюрин, его сын Дмитрий (он выступал в роли посредника между заказчиком и организаторами), а также украинцы Юрий Василенко, Александр Лось (организаторы), Ярослав Левенец, Ярослав Тарасенко и Павел Паршов (исполнители). Тарасенко и Лось задержаны, Паршов убит, Левенец и Василенко находятся в розыске.

Участник АТО Тимур Махаури. Киев, 8 сентября 2017 года

Тимура Махаури взорвали в машине на перекрестке улиц Бассейная и Большая Васильковская. Гражданин Грузии воевал на Донбассе в составе чеченского батальона имени Шейха Мансура. В МВД заявляли, что Махаури имел стойкие связи с чеченскими группировками и даже привлекался к ответственности в Украине, но заключил сделку со следствием и отделался условным сроком.

При этом в СБУ его назвали яростным противником путинского режима и личным врагом главы Чечни Рамзана Кадырова. Об успехах в расследовании этого дела тоже ничего неизвестно.

Ветеран АТО Амина Окуева. Глеваха (Киевская область), 30 октября 2017 года

Автомобиль, в котором ехала Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев, расстреляли 30 октября в поселке Глеваха. Осмаев отделался ранением в ногу, а Окуева скончалась от смертельного ранения в голову.

Это было не первое покушение на семейную пару. 1 июня того же года киллер, который представился французским журналистом, открыл по ним стрельбу, когда они все вместе ехали в машине по Подолу в Киеве. Тогда ранение получил Осмаев, а Окуева не пострадала. При этом ей удалось подстрелить киллера. В следующий раз убийцы оказались удачливее.

Дело об убийстве Амины Окуевой не раскрыто до сих пор.