"Когда вы все сдохнете?" Комбат Кульчицкого рассказал о настроениях на Донбассе

Если поначалу жители освобожденных районов Донбасса относились к украинским воинам со страхом и ненавистью, то со временем отношение поменялось на кардинально противоположное. Об этом рассказал командир батальона имени Кульчицкого Виктор Толочко в интервью "Обозревателю".

Командир батальона имени Кульчицкого Виктор Толочко Facebook

"В свое время нами даже детей на Донбассе пугали… Нас и встречали везде, куда мы приходили, почти одинаково. В Станице Луганской, например, кричали вслед: "Когда вы все сдохнете?!". Бабульки картофелинами швырялись..." - вспоминает комбат.

По его словам, несколько месяцев, проведенных бойцами батальона в том или ином населенном пункте меняли отношение людей к "кульчицким" кардинально. "Когда мы уходили из той же Станицы Луганской – чуть ли не полгорода пришло прощаться… Помню, в Новоайдаре (город районного значения в Луганской области - Ред.), например, когда мы зашли в 2015 году, первые пару недель люди от нас просто шарахались. А уже через месяц начали носить ребятам яблоки, огурцы. Доверие появилось", - рассказал Толочко.

По мнению командира, на пользу налаживанию контактов с местным населением и возрождения у людей доверия к НГУ и армии в целом, идет специфика ротационной системы, практикуемая в батальоне имени Кульчицкого.

"У нас просто ротационная система не такая, как в ВСУ. Мы заходим надолго. Сразу стараемся налаживать отношения с местным населением. И постепенно восстанавливаем у них доверие не только к батальону, но и к Нацгвардии в целом", - объяснил Толочко.

Он также рассказал о том, что многие бойцы батальйона имени Кульчицкого женились на девушках с Донбасса.

Как сообщал "Обозреватель", в последние дни на Донбассе участились обстрелы.