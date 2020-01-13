"Донбасс вернем, когда зубы сгниют": известный журналист сравнил Россию со щукой

Известный украинский журналист и блогер Кирилл Сазонов спрогнозировал, что Украине не удастся вернуть Донбасс на протяжении ближайших пяти лет.

В программе "Острый вопрос" на ObozTV Сазонов прокомментировал заявление временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора – по мнению американского посла, Киев за один-два года сможет добиться ухода российских сил с оккупированных территорий Донбасса.

"Вернуть Донбасс в ближайшей перспективе я не вижу возможности. Ближайшие лет пять", – отметил блогер.

"Я готов разделить его (Тейлора. – Ред.) оптимизм, если вы мне приведете хотя бы один – а лучше два – примера, откуда Россия ушла, когда пришла с войсками. Приднестровье, Сирия, Южная Осетия, Абхазия… Я вспоминаю только страны, куда она пришла и осталась", – объяснил Сазонов свою точку зрения.

"Кстати, Южную Осетию и Абхазию должны были вернуть с использованием формулы Штайнмайера. Результат мы видим, поэтому я на нее особо не ориентируюсь", – добавил он.

Журналист сравнил Россию со щукой, чьи клыки повернуты острием внутрь полости рта.

"У России клыки, как у щуки. Похожие, по-моему, и у крокодила. Если добыча попалась – она назад уже не вылезет, клыки загнуты вовнутрь. Т.е. когда зубы сгниют и выпадут, когда Россия начнет распадаться сама, тогда уже можно будет говорить о возвращении территории", – заявил Сазонов, которому самому пришлось бежать с семьей из Донецка после начала войны.

Сазонов заявил, что не верит в формулу Штайнмайера – Абхазию с ее помощью так и не вернули facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал OBOZREVATEL, в преддверии Нового 2020 года временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что проблему временной оккупации Россией территорий Донецкой и Луганской областей можно решить в течение одного-двух лет.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук положительно оценила заявление Тейлора. По ее мнению, первейшая задача Украины – восстановить контроль над восточной границей.

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