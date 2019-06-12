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"Вопрос торга": Радзиховский озвучил судьбу ОРДЛО

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Вопрос судьбы "ДНР" и "ЛНР" после полного прекращения боевых действий на Донбассе – вопрос торга.

"Это вопрос открытый, это торг. Но это уже очень сложный торг", – сказал OBOZREVATEL российский журналист Леонид Радзиховский.

"Если бы окончательно замерло всё и наступила бы полная, абсолютная тишина, то что будет дальше с "ДНР" и "ЛНР"? Вернутся ли они в состав Украины или будут продолжать существовать как непризнанное королевство?" – спросил он.

Жители оккупированного Донбасса, иллюстрация

Жители оккупированного Донбасса, иллюстрация

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В этом контексте журналист заметил: несмотря на всю неоднозначность отношения к людям, проживающим на территории этих "республик", речь идет о нескольких миллионах человек, у которых "есть свое мнение и свои желания". "Куда направлены эти желания, мне понять сложно", – добавил он.

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Радзиховский убежден в том, что необходимо менять риторику в диалоге с этими людьми. "Но что кроме перемены в словах может предложить Украина, не очень понятно. Что может предложить Россия, тоже не очень понятно. Похоже, обещание давать паспорта так трепом и осталось. Никаких великих событий по этому поводу не произошло. Нет ни безумных очередей за паспортами, ни безумного разбрасывания паспортов", – констатировал он.

"Область эта зависла, как зависает компьютер", – резюмировал журналист.

Как писал OBOZREVATEL, 27 мая президент Украины Владимир Зеленский впервые посетил Донбасс в новом статусе. 4 июня в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о конфискации имущества у жителей оккупированного Донбасса, которые получили российские паспорта.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликт
Персона
Леонид Радзиховский
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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