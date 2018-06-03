Разбираем по пунктам, комментирую только касательно трагедии рейса МН17:

1. "Например, в так называемом докладе ВАДА (WADA) о допинге в России, основанном на свидетельствах одного-единственного человека"

- Россия официальным письмом в WADA полностью признала все факты систематического использования допинга российскими спортсменами на двух последних Олимпиадах, полностью признала доклад WADA и принесла свои извинения

2. "если они касаются России. Особенно когда ей не позволяют участвовать в расследовании"

- У России нет никаких оснований участвовать и требовать такого участия в расследовании: самолет не российский, экипаж не российский, среди пассажиров россиян нет, вылетел не из России, летел не в Россию, в воздушном пространстве России не был и упал не на российской территории.

3. "Неясно, почему, например, не удалось допросить украинских диспетчеров, которые в тот день работали"

- диспетчеры были допрошены в рамках ведущегося расследования

4. "почему в качестве доказательств были приняты переговоры донецких ополченцев",

- потому что донецкие ополченцы ведут переговоры о готовящемся преступлении, которое и расследуется

5. "комиссия в докладе полностью проигнорировала снимки с российских спутников"

- ни о каком игнорировании речи быть не может - они тщательно исследованы и признаны фальшивкой

6. "российские записи переговоров украинских военных по рации в момент крушения самолета над Украиной"

- таких записей не существует, они никогда, никому и нигде не представлялись, это автор врет "на ходу"

7. "А ведь на украинских военных самолетах вполне "хватало" комплексов "Стрела-10" и переносной "Стрелы-3" и "Иглы""

- бред сивой кобылы; перечисленные комплексы - это переносимые (пуск с плеча) и перевозимые (пуск с легкого автомобиля) НАЗЕМНЫЕ комплексы, не имеющие ничего общего с авиационными ракетами "воздух-воздух" Р-60 и Р-73

8. "Однако всего этого нет"

- ложь; есть фотографии дымного следа пуска зенитной ракеты, есть снимки с американских спутников, переданных следствию через военную разведку Нидерландов

9. "Он составляет 25 лет при условии, что на протяжении всего срока ракета хранится на складе, обслуживается соответствующим образом, а по прошествии десяти лет хранения срок ее годности продляется каждый год после проверки специальным тестовым оборудованием"

- назначенный срок 15 лет, затем возможно два продления по 5 лет

10. "Я не могу себе представить, чтобы командир ЗРК, даже в самой большой спешке, не накрыл комплекс парусиной, в особенности зная, что его могут идентифицировать"

- все машина в автоколонне, вышедшей из места дислокации 53-й зенитно-ракетной бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, следовали незачехленными, что видели и фиксировали ТЫСЯЧИ очевидцев, когда например, колонна проходила через Старый Оскол вечером 22 июня 2014 года по центральному проспекту Алексея Угарова. Это тебе Россия, дружок, а не какие-то там Европы

11. "А уж использование арендованных машин и тягачей для транспортировки ЗРК - это полная ерунда".

- конечно, ерунда. По России "Бук" перевозился автоколонной 22-25 июня 2014 года техникой воинских частей материального обеспечения Западного военного округа, а по территории сепаратистов - трейлером, с3.14зженным сепаратистами у донецкой фирмы "Строймеханизация". Об аренде речи не было

12. "было доказано, что характер повреждений кокпита соответствует взаиморасположению самолета и ракеты, пущенной с территории близ поселка Зарощенское. Однако комиссия никак не учла это очень качественное исследование"

- техническим расследованием данные концерна "Алмаз-Антей" были внимательнейшим образом изучены и доказано обратное - взаиморасположение ракеты и кокпита рак раз не дают наблюдаемой картины поражения самолета - именно на основе этих данных и повторного моделирования выводы концерна были отвергнуты

13. "якобы дали украинцам информацию о том, что в воздушном пространстве над воюющим Донбассом пролетает самолет президента Путина"

- да вы совсем идиот... Это когда самолет Путина пролетал над воющим Донбассом?! Да и зачем, куда?!

Мой вывод: будучи "в теме" МН17, я по набору перечисляемых моментов и их интерпретации совершенно убежден, что текст ответов писался не в Чехии, а в России - либо это вымышленный "эксперт", либо это аналог "испанского диспетчера Карлоса", впоследствии оказавшимся международным аферистом Хосе Санесом, выдававшим себя за Бориспольского диспетчера за бабло нашего телеканала Russia Tuday. Этот чех проговаривает отдельные моменты, которые звучали только в российских источниках, и европеец не может по определению принимать настолько пророссийскую позицию, так оперируя штампами ВНУТРИроссийской пропаганды.