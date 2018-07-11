"Кое-что не учли": экс-нардеп рассказал о промахе убийцы своего сына

Убийцы сына экс-нардепа Дмитрия Ржавского, чье тело нашли 30 июня в Киеве, попытались выдать это за самоубийство, но не учли, что у погибшего была страшная боязнь крови.

"У Димы с детства жуткая боязнь крови. Да, он мог приготовить шашлык, но даже зарезать курицу для него было задачей совершенно невыполнимой. Он мог просто грохнуться в обморок от одного вида крови. Вы представляете себе, чтобы человек с такой фобией мог взять и перерезать себе вены? Да это просто смешно. К тому же Дима был левшой, чего убийцы не учли", — рассказал его отец Александр Ржавский в комментарии OBOZREVATEL.

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