Князев раскрыл страшные подробности убийства 5-летнего мальчика полицией

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев раскрыл детали действий полиции при расследовании убийства 5-летнего мальчика Кирилла копами в Переяслав-Хмельницком.

В эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1 он подчеркнул, что покрывательства правоохранителей, которые совершили преступление, не было, так как о пулевом ранении мальчика некоторое время после инцидента известно не было. Как только об этом сообщили врачи, полиция соответствующе отреагировала.

Он также признал, что, думая о преступлении, ощущает стыд и ярость. Князев навел хронологию расследования.

Сергей Князев Скрин видео

По его словам, о 16:55 31 мая дежурный врач Переяславской больницы позвонил в отделение полиции и сообщил, что к ним поступил мальчик с открытой черепно-мозговой травмой, забоем головного мозга и внутренней мозговой гематомой.

"Следственная оперативна группа прибыла в районную больницу, там были заплаканные родители. Офицеры полиции опросили родителей с первым вопросом: что случилось? Они объяснили, что ребенок играл на улице и, по словам других детей, он упал, ударившись головой о брусчатку", – сказал Князев.

"Самого ребенка полицейские не видели и не могли видеть – с ним работали врачи", – добавил он.

Собрав предварительные данные и имея такой предварительный диагноз, копы поехали на место инцидента. На месте падения ребенка были обнаружены пятна бурого цвета, был собран верхний шар грунта, начали опрашивать людей.

Только в 23:13 к правоохранителям поступил звонок врача, который прибыл из Киева в больницу, о том, что при осмотре рентгена в голове ребенка было обнаружено инородное тело (пуля), а также – входное отверстие в передней части головы.

Убийство ребенка копами Коллаж

После этого в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Районное отделение полиции было поднято по тревоге.

За 40 метров от места падения ребенка были найдены бутылки, а возле крыльца ближайшего дома полицейские обнаружили несколько гильз и предположили, что именно здесь было совершено преступление. Полицейские установили, что дом оформлен на женщину (экс-жену будущего подозреваемого).

Дом обыскали, также устанавливали, где находятся все подозреваемые в преступлении. Они были задержаны около 4:00 утра.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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