"Клянут российские власти": оккупанты "отжали" у севастопольцев элитный пляж

Во временно оккупированном Севастополе Министерство обороны России лишило жителей города популярного пляжа в урочище Батилиман.
Его обнесли забором и планируют использовать для нужд оккупантов. Такое поведение захватчиков вызвало протесты в городе, сообщает на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий ("Штирлиц") Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Жизнь волнующа! Роисся и референдум вперде! Крым. Министерство обороны России полностью перекрыло доступ на любимый многими севастопольцами пляж в урочище Батилиман. В соцсетях "ватрушки" собирают подписи и митинги, угрожают снести забор и клянут российские власти. Ми-ми-ми. Как же радостно наблюдать за хомячками", – пишет он.
Примечательно, что этот факт захвата рекреационного объекта агрессорами не единичный. Ранее Штефан отмечал, что россияне начали массовое присвоение пляжей южного берега Крыма. Всех их обносят колючей проволокой и передают Министерству обороны РФ.
Захват пляжа в Севастополе
Facebook Анатолий Штефана
Оккупанты обнесли пляж забором
Facebook Анатолий Штефана
Элитный пляж, который присвоило Минобороны РФ
Facebook Анатолий Штефана
Пляж в урочище Батилиман
Facebook Анатолий Штефана
Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму три гектара пляжной зоны Севастополя отдадут под новую военную базу России. Ранее данная территория предназначалась под строительство пансионата. Теперь же расположенный поблизости военный городок № 456 займет еще и часть пляжа. Российское Минобороны уже подало заявку.
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