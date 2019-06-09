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"Клянут российские власти": оккупанты "отжали" у севастопольцев элитный пляж

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Во временно оккупированном Севастополе Министерство обороны России лишило жителей города популярного пляжа в урочище Батилиман.

Его обнесли забором и планируют использовать для нужд оккупантов. Такое поведение захватчиков вызвало протесты в городе, сообщает на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий ("Штирлиц") Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Жизнь волнующа! Роисся и референдум вперде! Крым. Министерство обороны России полностью перекрыло доступ на любимый многими севастопольцами пляж в урочище Батилиман. В соцсетях "ватрушки" собирают подписи и митинги, угрожают снести забор и клянут российские власти. Ми-ми-ми. Как же радостно наблюдать за хомячками", – пишет он.

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Примечательно, что этот факт захвата рекреационного объекта агрессорами не единичный. Ранее Штефан отмечал, что россияне начали массовое присвоение пляжей южного берега Крыма. Всех их обносят колючей проволокой и передают Министерству обороны РФ.

Захват пляжа в Севастополе

Захват пляжа в Севастополе

Facebook Анатолий Штефана

Оккупанты обнесли пляж забором

Оккупанты обнесли пляж забором

Facebook Анатолий Штефана

Элитный пляж, который присвоило Минобороны РФ

Элитный пляж, который присвоило Минобороны РФ

Facebook Анатолий Штефана

Пляж в урочище Батилиман

Пляж в урочище Батилиман

Facebook Анатолий Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму три гектара пляжной зоны Севастополя отдадут под новую военную базу России. Ранее данная территория предназначалась под строительство пансионата. Теперь же расположенный поблизости военный городок № 456 займет еще и часть пляжа. Российское Минобороны уже подало заявку.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Анатолий Штефан
Место
УкраинаСевастополь
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