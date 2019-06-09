"Клянут российские власти": оккупанты "отжали" у севастопольцев элитный пляж

Во временно оккупированном Севастополе Министерство обороны России лишило жителей города популярного пляжа в урочище Батилиман.

Его обнесли забором и планируют использовать для нужд оккупантов. Такое поведение захватчиков вызвало протесты в городе, сообщает на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий ("Штирлиц") Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Жизнь волнующа! Роисся и референдум вперде! Крым. Министерство обороны России полностью перекрыло доступ на любимый многими севастопольцами пляж в урочище Батилиман. В соцсетях "ватрушки" собирают подписи и митинги, угрожают снести забор и клянут российские власти. Ми-ми-ми. Как же радостно наблюдать за хомячками", – пишет он.

Примечательно, что этот факт захвата рекреационного объекта агрессорами не единичный. Ранее Штефан отмечал, что россияне начали массовое присвоение пляжей южного берега Крыма. Всех их обносят колючей проволокой и передают Министерству обороны РФ.

Захват пляжа в Севастополе Facebook Анатолий Штефана

Оккупанты обнесли пляж забором Facebook Анатолий Штефана

Элитный пляж, который присвоило Минобороны РФ Facebook Анатолий Штефана

Пляж в урочище Батилиман Facebook Анатолий Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму три гектара пляжной зоны Севастополя отдадут под новую военную базу России. Ранее данная территория предназначалась под строительство пансионата. Теперь же расположенный поблизости военный городок № 456 займет еще и часть пляжа. Российское Минобороны уже подало заявку.

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