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1 ноября • обновлено в 00:37
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"Абсолютно уверен!" Климкин предупредил о готовящемся ударе Путина по югу Украины

5.5т Читать материал на украинском

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин "абсолютно уверен", что Россия нанесет военный удар по югу Украины.

Такое заявление он сделал в интервью "Радио НВ". Кремль, по его мнению, предпримет попытку расширить зону российской оккупации Донбасса ко всей территории Донецкой и Луганской областей.

"Если они будут потом раскручивать ситуацию, чтобы "объединить" Донбасс, – а они будут, они же паспорта выдают на всем Донбассе, и на нашем тоже. А потом, я абсолютно уверен, будет удар по югу", – сказал Климкин.

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Павел Климкин

Павел Климкин

Коллаж

Вооруженной агрессией на юге страны президент РФ Владимир Путин, по словам экс-министра, может попытаться решить проблемы своего рейтинга, контроля над Черным морем, создание "квази-Новороссии" и сухопутных коридоров в Приднестровье и аннексированного Крыма. Это также отсечет Украину от морского пространства.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Климкин заявил, что минске договоренности – это стартовая точка, в результате которой у России есть два пути – передать Украине полный контроль или толкать ее федерализацию.

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Темы
Российская военная угроза Российско-украинский конфликт
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
Тег
видео
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