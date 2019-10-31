"Абсолютно уверен!" Климкин предупредил о готовящемся ударе Путина по югу Украины

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин "абсолютно уверен", что Россия нанесет военный удар по югу Украины.

Такое заявление он сделал в интервью "Радио НВ". Кремль, по его мнению, предпримет попытку расширить зону российской оккупации Донбасса ко всей территории Донецкой и Луганской областей.

"Если они будут потом раскручивать ситуацию, чтобы "объединить" Донбасс, – а они будут, они же паспорта выдают на всем Донбассе, и на нашем тоже. А потом, я абсолютно уверен, будет удар по югу", – сказал Климкин.

Павел Климкин Коллаж

Вооруженной агрессией на юге страны президент РФ Владимир Путин, по словам экс-министра, может попытаться решить проблемы своего рейтинга, контроля над Черным морем, создание "квази-Новороссии" и сухопутных коридоров в Приднестровье и аннексированного Крыма. Это также отсечет Украину от морского пространства.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Климкин заявил, что минске договоренности – это стартовая точка, в результате которой у России есть два пути – передать Украине полный контроль или толкать ее федерализацию.

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