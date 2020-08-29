Климкин сказал, что даст перенос 'Минска' на другую площадку

Перенос площадки для переговоров по Донбассу из Минска в другое место с политической точки зрения будет означать их перезагрузку.

Такое мнение в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Все те опции неоднократно обсуждались, они нам прекрасно известны. Это Турция, условно – Стамбул, это Сербия, условно – Белград. Логистически это возможно сделать. Политически это будет означать перезагрузку минской площадки", – подчеркнул он.

Вместе с тем Климкин сказал, что от перемены места встречи Трехсторонней контактной группы позиция переговорщиков не изменится, поскольку они руководствуются не собственными убеждениями, а полученными жесткими директивами.

Экс-министр также отметил, что пока не следует спекулировать на теме событий в Беларуси и строить прогнозы "с потолка". "Такую игру можно использовать в случае изменения ситуации в Беларуси – здесь я сознательно говорю очень аккуратно, поставлю многоточие, – если это позволит нам изменить содержание, то это другое дело. Но об этом спекулировать на сегодня не стоит", – резюмировал он.

Полную версию блиц-интервью с Павлом Климкиным скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL , глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предположил, что переговоры по Донбассу могут быть перенесены из Беларуси в другую страну в том случае, если Россия введет туда войска.

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