Климкин сказал, чего боится Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин боится солидарности Украины с ее международными партнерами.

Такое мнение в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Прямые контакты нужны, но исключительно и только на основе согласованной общей позиции с нашими друзьями и партнерами, с Евросоюзом, Соединенными Штатами, Канадой и другими странами. Только такая общая позиция даст нам результат, поскольку то, чего боится Путин – это солидарность, это общая позиция", – подчеркнул он.

В этом контексте Климкин обратил внимание на то, как сообщение о введении новых санкций против России отражаются на российских биржах и на валютном рынке страны.

"Там на фоне сообщений о возможных санкциях курс рубля по отношению к евро и доллару постоянно падает. Из России за последнее время вышло гораздо больше денег, чем в 2019 году", – сказал он.

По его оценкам, в Кремле очень внимательно относятся к политическим сигналам со стороны Запада.

Полную версию блиц-интервью с Павлом Климкиным читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что Россия вряд ли пойдет открытой войной на Украину этой осенью. У главы РФ Владимира Путина сейчас стоит задача поглотить Беларусь.