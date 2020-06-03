Климкин предупредил об опасном периоде для Украины из-за Путина

Летом и осенью 2020 года российский лидер Владимир Путин попытается устроить эскалацию в Украине. Свои действия он будет выстраивать в соответствии с тем, как будут развиваться события вокруг предвыборной гонки в США и учитывая политическую ситуацию в Европейском союзе.

Такой прогноз озвучил бывший министр иностранных дел Павел Климкин, пишет "Сегодня". По его мнению, президент страны-агрессора попытается поднять ставки перед важными саммитами.

"Во-первых, он будет очень стараться продвигать идею саммита постоянных членов Совета безопасности во время Генассамблеи ООН. Также будет думать, стоит ли ему принять участие в качестве приглашенного в саммите "Большой семерки". Для него это унижение, это возвращение к ельцинским временам, когда Россия не была членом "Большой семерки", – говорит экс-министр.

"Но если у Путина будет шанс на некий "договорняк" и возможность смягчения санкций... Это то, к чему он стремится не только с точки зрения внешней политики. Это, наверное, единственное, что можно продать россиянам в сфере внутренней политики", – добавил Климкин.

Павел Климкин "ЕспресоTV"

Бывший глава МИД отметил, что Кремль может попытаться давить на Украину через такие вопросы, как вода для временно оккупированного Крыма и война на Донбассе.

"Вы видите, какая сейчас в российских медиа бешеная истерия по Украине. Точно будет истерия по воде в Крым и игра вокруг якобы гуманитарной составляющей. Поэтому Кремль будет повышать ставки и искать возможность дестабилизации, рассчитывая, что Украина сейчас будет выходить из карантина и этот процесс точно будет нелинейным", – отметил бывший чиновник.

Кроме того, Климкин считает, что возможность провокаций и эскалации со стороны России будет существовать летом и осенью не только на востоке, но и на юге. В обоих регионах она будет одинаково высокой.

"Главное, это важно понимать, – проблемы не только в поставках воды в Крым. Это могут быть более масштабные провокации и эскалации, чем просто обеспечение поставок воды. То есть я считаю, что Россия может прибегнуть к более масштабной эскалации путем сначала организации провокаций, а затем военной и гибридной эскалации. Именно этим летом и осенью очень высока вероятность того, что Путин будет вынужден работать именно в этой логике", – резюмировал дипломат.

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