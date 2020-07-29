Климкин предложил Беларуси выдать задержанных "вагнеровцев" Украине для суда
Бывший глава МИД Павел Климкин предложил, чтобы Беларусь выдала Украине задержанных наемников российской ЧВК Вагнера.
На своей странице в Facebook дипломат подчеркнул, что тех из них, кто воевал против украинцев на Донбассе, следовало бы судить в нашей стране.
"В Минске задержали российских боевиков из ЧВК Вагнера. Что они там делали и чего хотели перед президентскими выборами – это пусть Лукашенко выясняет и контролирует. Но в сети уже есть их фамилии, я бы быстренько их проверил, не воевали ли они на Донбассе. И если так, то требовал бы немедленной выдачи в Украину", – подчеркнул Климкин.
"Во-первых, им нужно организовать здесь показательный судебный процесс, а во-вторых, будет кого менять на наших политических заключенных и заложников", – добавил бывший министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков российской ПВК Вагнера.
Всего в страну прибыли более 200 наемников якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Позже выяснилось, что среди задержанных "вагнеровцев" – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".