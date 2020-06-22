Климкин назвал три условия возвращения Крыма Украине

Для возврата аннексированного Крыма нужны три фундаментальные вещи.

"Одна – что для каждого украинца возвращение Крыма должно быть национальной идеей". Такое мнение в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале ObozTV высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Второе – нам нужна четкая стратегия. А частью этой стратегии должно быть сделать Крым проблемой для России – внутриполитически и внешнеполитически. Ну и, конечно, желание это делать, поскольку это чего-то стоит", – сказал он.

По его оценкам, лучшая возможность для возвращения Крыма под контроль Украины появится, когда Российская Федерация начнет "перезагружаться". Климкин добавил, что такие изменения можно ожидать в среднесрочной перспективе – в период 8-12 лет.

Полную версию блиц-интервью с Павлом Климкиным скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL , посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Джеймс Гилмор призвал международное сообщество привлечь к ответственности Россию за оккупацию Крыма и агрессию на востоке Украины.