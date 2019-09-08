Клих в критическом состоянии: появились тревожные данные об освобожденных украинцах

Все украинские политзаключенные, которые вернулись из России в рамках обмена "35 на 35", нуждаются в медицинской помощи и психологической реабилитации.

У каждого будет свой индивидуальный курс лечения, сообщил заместитель главного врача "Феофании", где обследовались 11 украинцев, Андрей Строкань, передает ТСН. По словам медика, ребятам надо пережить постизоляционный синдром (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Наиболее критическое состояние здоровья у Станислава Клыха. Сразу же по прилету в Украину 7 сентября с "Борисполя" он был направлен в реанимацию.

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Николай Карпюк, которого судили вместе с Клыхом, сообщил журналистам, что Клых пережил в российских местах заключения сильные пытки. Сейчас у него тяжелое психологическое состояние.

"Мать освобожденного политзаключенного Тамара Ивановна очень сосредоточена на здоровье сына. Поэтому заблаговременных прогнозов и комментариев не дает", – отметили журналисты.

57-летнему Эдему Бекирову вечером 7 сентября стало плохо, но на следующий день его перевели из реанимации в палату.

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Его жена Гульнара только 8 сентября увидела мужа, потому что до последнего ни она, ни дочь Элеонора не знали, что Бекирова вернут домой.

Известно, что Бекиров болеет, в частности на сахарный диабет, уже 19 лет. В больнице его осмотрели 5 врачей, в том числе хирург. Мужчине поставили капельницу, по прогнозам жены, он будет находится в палате около месяца.

"Я на протезе, за время пребывания там усложнились спинные проблемы. Я не ходил, не выходил из камеры, за это время атрофировались мышцы. Делают анализы, снимки, кардиолог готовит. Наверное придется операцию на сердце делать, потому что есть проблемы", – рассказал бывший узник Кремля "5 каналу".

По словам Гульнары Бекировой, политзаключенные, которые остались на медосмотр, навещали друг друга в палатах.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны

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