"Кладешь деньги в ячейку, идешь на собеседование": появились новые детали в деле взяточников в офисе Зеленского

Экс-заместительница министра культуры Виктория Лесничая несколько раз встречалась с кандидатом на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины" и убеждала его во влиятельности сотрудницы ОП Светланы Кондзели, которую поймали на крупной взятке.

Об этом прокурор САП рассказал на заседании Высшего антикоррупционного суда об избрании меры пресечения Лесничей и Кондзеле, сообщает "Судебный репортер". По его словам, в деле есть еще один подозреваемый – Николай Пасальский.

Он отметил, что Лесничая и Пасальский должны были подыскивать лиц, желающих работать в органах государственной власти и на госпредприятиях, проводить предварительные собеседования с кандидатами на должность, вводить их в заблуждение относительно возможности назначения на должность при условии взяток определенным лицам.

Светлана Кондзеля 5.ua

Прокурор отметил, что Кондзеля, "учитывая занимаемую должность в Офисе президента", должна была подтверждать возможность назначения лиц на должности.

"С 18 октября по 12 ноября 2019 с целью завладения денежными средствами в размере $300 тыс. вводили свидетеля [Андрея] Кравченко в заблуждение и подстрекали к передаче неправомерной выгоды должностным лицам, которые занимают особо ответственное положение", – сообщил он, отметив, что 12 ноября подозреваемых задержали на получении первых $150 тыс.

По его словам, 18 октября Лесничая и Пасальский встретились с Кравченко и сообщили ему о необходимости принести резюме.

На встрече 30 октября якобы присутствовала Кондзеля. В этот день подозреваемые сообщили Кравченко, что он может получить желаемую должность в НАК "Нафтогаз" за $300 тысяч. По данным следствия, Кравченко настоял на том, чтобы сумму разделили на две части. Взятку договорились положить в банковскую ячейку, рассказал прокурор.

"Ставишь в ячейку. Идешь на собеседование. Никто его трогать не будет, чтобы ты спал спокойно. Проходишь собеседование – в тот же день или на следующий день довезешь другое. Оно тоже ложится в ячейку. Ячейка будет нашей. То есть на два ключа", – процитировал прокурор Пасальский. По словам стороны обвинения, Кондзеля слышала эту фразу и не сделала никаких замечаний.

В тот же день Лесничая якобы позвонила свидетелю и сказала переделать резюме. Она сообщила Кравченко, что Кондзеля работает в ОПУ и имеет большое влияние и связи, а Пасальский – советник в Офисе президента. Подозреваемые настаивали на том, чтобы свидетель выплатил сразу всю сумму, а 10 ноября сообщили об освобождении места в НАК.

Во время перерыва Лесничая заявила журналистам, что не признает своей вины и считает производство "заказом".

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 ноября в Офисе президента рассказали о задержании Кондзели, которая предлагала "решить вопрос" за $150 тыс.

Впоследствии стало известно, что НАБУ задержало голову департамента Офиса президента Кондзелю за мошенничество на $150 тыс.

Также Специальная антикоррупционная прокуратура сообщила, что кроме директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светланы Кондзели НАБУ задержало ее сообщников.

Высший антикоррупционный суд применил к Светлане Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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