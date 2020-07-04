В офисе партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" в Полтаве взорвалась граната РГД-5.

Об этом сообщил нардеп, представитель политической силы Илья Кива в Facebook, опубликовав снимки.

"Следствие установило, что теракт в офисе ОПЗЖ Полтавы был произведён боевой гранатой РГД-5", – написал он.

Ранее нардеп уточнил, что гранату в офис, который находится на первом этаже, бросил через окно человек в маске. В результате пострадала молодая девушка, она получила легкие травмы.

Фото - Facebook Ильи Кивы

Фото - Facebook Ильи Кивы

граната РГД-5. Фото - mzk1.ru

Кива показал, что взорвалось в офисе партии ОПЗЖ

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 29 июня в Краматорске Донецкой области неизвестные люди напали на офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Они залили его "кровью" и исписали надписями.