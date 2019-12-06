Убийство ребенка копами под Киевом: озвучены результаты расследования

Следователи Государственного бюро расследований завершили расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком и оставили под подозрением двух полицейских, их знакомого и 16-летнего сына одного из фигурантов.
Об этом сообщил в пятницу, 6 декабря, в своем Telegram-канале директор ГБР Роман Труба.
"Сторона обвинения признала доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов по четырем подозреваемым – всем, кто был участником того трагического события", – написал он.
Убийство копами ребенка: озвучены результаты расследования
По словам Трубы, далее подозреваемые ознакомятся с материалами уголовного производства, после чего обвинительные акты будут направлены в суд.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.
Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам.
4 июня суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали.
Вскоре подозрение объявили другу задержанных полицейских Дмитрию Кривошее. Четвертое подозрение объявили подростку, который также был на месте преступления.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Убийство полицией ребенка под Киевом" на OBOZREVATEL.