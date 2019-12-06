Убийство ребенка копами под Киевом: озвучены результаты расследования

Следователи Государственного бюро расследований завершили расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком и оставили под подозрением двух полицейских, их знакомого и 16-летнего сына одного из фигурантов.

Об этом сообщил в пятницу, 6 декабря, в своем Telegram-канале директор ГБР Роман Труба.

"Сторона обвинения признала доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов по четырем подозреваемым – всем, кто был участником того трагического события", – написал он.

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По словам Трубы, далее подозреваемые ознакомятся с материалами уголовного производства, после чего обвинительные акты будут направлены в суд.

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