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6 декабря • обновлено в 19:55
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Убийство ребенка копами под Киевом: озвучены результаты расследования

2.4т
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Следователи Государственного бюро расследований завершили расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком и оставили под подозрением двух полицейских, их знакомого и 16-летнего сына одного из фигурантов.

Об этом сообщил в пятницу, 6 декабря, в своем Telegram-канале директор ГБР Роман Труба.

"Сторона обвинения признала доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов по четырем подозреваемым всем, кто был участником того трагического события", – написал он.

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Убийство копами ребенка: озвучены результаты расследования

Убийство копами ребенка: озвучены результаты расследования

По словам Трубы, далее подозреваемые ознакомятся с материалами уголовного производства, после чего обвинительные акты будут направлены в суд.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Убийство полицией ребенка под Киевом Новости Киева и Киевской области
Персона
Роман Труба
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований убийство
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