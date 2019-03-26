|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости расследований

Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
ПолитологВсе статьи автора

В "Л/ДНР" раздадут полупаспорта

Читать материал на украинском

В донбасских "республиках" заговорили о подготовке к выдаче местным жителям около полумиллиона "российских паспортов".

Эта информация появилась не вчера. В последние полгода обсуждается вариант выдачи, я бы сказал, полуроссийских паспортов в так называемых ЛНР и ДНР.

Это не российские паспорта. Это такие паспорта, которые в первое время после аннексии выдавались в Крыму. Они не украинские и не российские. Они не дают жителям никаких прав – ни избирательных, ни прав на пенсию.

Это такой третий паспорт. Типа российского гражданина, но не гражданина России. Это не совсем гражданские паспорта.

Новости
Новости Крымнаша. Вожделенный украинский паспорт

По большому счету, это, скорее, психологическое оружие, чем что-то реальное. Жители Донецка, жители Луганска, жители других оккупированных территорий не получают никаких прав в России. Им предлагается просто такой вариант полуграждан, которые ни на что не влияют.

Эта вещь должна их успокоить. Дескать, Россия их не бросает, Россия на них обращает внимание, и они имеют хоть какую-то независимость, хоть какой-то статус.

Но на самом деле это ничего не меняет. Есть так называемые паспорта ДНР, паспорта ЛНР.

Новости
Об этом не говорят РосСМИ: крымчане массово получают украинские паспорта

Но цель России не изменилась. Они собираются вернуть эти "республики" в состав Украины, но в особом статусе, с особыми условиями, чтобы влиять на украинскую политику. Если бы Россия хотела признать их независимыми республиками и присоединить, это бы давно случилось.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Кирилл СазоновКирилл Сазонов
Тема
Война на Донбассе
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНРНовости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения