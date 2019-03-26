В донбасских "республиках" заговорили о подготовке к выдаче местным жителям около полумиллиона "российских паспортов".

Эта информация появилась не вчера. В последние полгода обсуждается вариант выдачи, я бы сказал, полуроссийских паспортов в так называемых ЛНР и ДНР.

Это не российские паспорта. Это такие паспорта, которые в первое время после аннексии выдавались в Крыму. Они не украинские и не российские. Они не дают жителям никаких прав – ни избирательных, ни прав на пенсию.

Это такой третий паспорт. Типа российского гражданина, но не гражданина России. Это не совсем гражданские паспорта.

По большому счету, это, скорее, психологическое оружие, чем что-то реальное. Жители Донецка, жители Луганска, жители других оккупированных территорий не получают никаких прав в России. Им предлагается просто такой вариант полуграждан, которые ни на что не влияют.

Эта вещь должна их успокоить. Дескать, Россия их не бросает, Россия на них обращает внимание, и они имеют хоть какую-то независимость, хоть какой-то статус.

Но на самом деле это ничего не меняет. Есть так называемые паспорта ДНР, паспорта ЛНР.

Но цель России не изменилась. Они собираются вернуть эти "республики" в состав Украины, но в особом статусе, с особыми условиями, чтобы влиять на украинскую политику. Если бы Россия хотела признать их независимыми республиками и присоединить, это бы давно случилось.

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