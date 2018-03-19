Кириленко о скандале с Крымом на ТВ Украины: это не ошибка

Появление в эфире общенациональных телеканалов изображения карты Украины без Крыма - это чья-то целенаправленная провокация.

"Если почти одновременно на двух украинских общенациональных телеканалах прямо накануне выборов Путина в России в прямом эфире появляются карты Украины без Крыма, это уже не случайность, а чья-то целенаправленная работа", - заявил вице-премьер Вячеслав Кириленко в своем Twitter.

Чиновник отметил, что не верит в такие "технические ошибки".

"Должны быть фамилии", - подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", 17 марта телеканал "UA: Первый" показал карту Украины без Крыма, позже объяснив это "технической ошибкой".

18 марта в одной из программ на телеканале СТБ олигарха Виктора Пинчука показали карту Украины без Крыма - якобы также из-за технической ошибки.