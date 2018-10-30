Мама Амины Окуевой: Адаму есть ради чего жить. Если следствие не справится, он сам найдет убийц

Во вторник, 30 октября, исполняется ровно год со дня, когда под Киевом киллер из автомата обстрелял джип, в котором ехали доброволец Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. Амина погибла на месте. Это было не первое покушение на жизнь бойцов.

1 июня прошлого года нанятый киллер, чеченец Артур Денисултанов (известен также как Курмакаев, Кринари, Тищенко, кличка "Динго"), представившись французским журналистом, договорился об интервью с Аминой и Адамом. Во время встречи в автомобиле добровольцев, киллер попытался убить Адама, однако женщина сумела защитить мужа и открыла огонь. Также Артура Денисултанова связывают с подготовкой убийства бывшего охранника Кадырова в Австрии. Присланные из Австрии документы помогли украинскому следствию установить личность преступника и начать судебный процесс.

Мама Амины Окуевой Ирина Каминских накануне трагической годовщины рассказала OBOZREVATEL, как продвигаются следствие и суд.

"Киллер заправляет судом"

- Как сейчас продвигается следствие по делу об убийстве Амины? Есть ли у вас связь со следователем, на каком этапе дело?

Амина с мамой. Выпуск из военной академии, 2017 год Из личного архива Ирины Каминских

- Следствие идет. Я была допрошена как свидетель, я в этом деле также признана потерпевшей. Сейчас участвую в судебном процессе над киллером, который выдавал себя за французского журналиста и покушался на Адама и Амину 1 июня прошлого года. Суд начался как раз 1 июня этого года, в годовщину покушения. Он тоже идет очень странно для меня.

Главным действующим лицом и артистом на заседаниях является этот киллер, он полностью заправляет процессом

Меня это чрезвычайно огорчает. Когда я давала показания в суде, он устраивал спектакли с расчетом на публику и на СМИ.

Что касается дела о гибели моей дочери, то у меня пока нет дополнительной информации. Есть ощущение, раз об этом много не говорят, значит, следствие находится на правильном пути. Также народный депутат Игорь Мосийчук говорил о том, что покушение на него и убийство Амины – связаны. Подробностей я не знаю, мне очень тяжело об этом говорить, но это связано с пересечением звонков. Я надеюсь, что убийцы моей дочери будут найдены и понесут наказание. Не только перед Всевышним, но и тут, на земле.

Амина с Адамом Осмаевым (слева) Facebook Адама Осмаева

"Я расскажу тебе, кто убил твою дочь"

- По поводу киллера, вы говорите, что он завладел ситуацией в суде. А что это значит, он как-то ведет себя неадекватно?

- Он ведет себя очень вызывающе. Он нарушает сам порядок в суде. Адам давал показания, для него это было очень сложно, вы же понимаете, что на него до сих пор идет охота, поэтому на заседание его доставляли с большими предосторожностями. Когда Адам говорил, то киллер его постоянно перебивал, угрожал ему. Да и мне он угрожал, когда я выступала, он сказал: "Приди ко мне, расскажу тебе, кто убил твою дочь". Сказал это открыто, при всех.

Да и его адвокат, мне кажется, выполняет какую-то определенную функцию, работает на какие-то спецслужбы. Явно не нашей страны. Потому что этот киллер имеет доступ к СМИ, выбрасывает туда какие-то записи, он ведет себя нагло. Да и в СИЗО, как мне говорили, этот человек имеет мобильный телефон, связь, имеет возможность общаться, передвигаться. Меня это возмущает и огорчает.

- Как вы считаете, затягивается этот судебный процесс?

- Думаю, он просто идет в рамках закона. Там есть адвокат, который представляет интересы мои и Адама. Она толковая, правильно работает. Она говорит, что нужно выслушать всех свидетелей, получить полную информацию. Провести сначала расследование, затем суд. Доказать побуждение и мотивы этого человека – очень непросто. Я понимаю, что Украина демократическая страна, и она не будет использовать элементы давления.

"Ему есть ради чего жить"

- Вы часто бываете на могиле дочери?

- Я как раз еду на могилу Амины. Там я поставила памятник из очень красивого зеленого гранита, как изумруд. Этот необработанный дикий камень, невысокий, по исламской традиции, удивительно напоминает гору ее родного Кавказа, столь любимого Аминой. И на шершавой поверхности этой горы - всего одно имя, написанное золотом, "Аміна", по-украински. Больше ничего не нужно. Я знаю, что к ней на могилу ходят люди. Думаю, что имя Амины останется в веках для Украины как имя человека, женщины, которая ценой своей жизни защищала свободу страны, которую она любила.

Памятник Амине сделан из гранита цвета изумруда Facebook Адама Осмаева

- Видела, что Адам бывал на могиле Амины. Насколько для него это опасно, какой образ жизни он сейчас ведет?

- Ему очень опасно бывать на могиле. Я знаю, что он приехал туда, чтобы установить этот памятник. Знаю, что ему очень опасно передвигаться.

Адам осторожен, ему есть ради чего жить. Он говорит, что даже если следствие не найдет убийц, то он сам их отыщет

Поэтому он осторожен, ведь охота за ним продолжается. Я очень мало знаю о его жизни, да и зачем. Главное, что он жив и здоров, и для меня это самое важное. Потому что это человек, который мне дорог, который любит Амину.

Для мемориального кладбища есть место

- У вас были идеи по поводу создания мемориального кладбища погибшим воинам в Киеве. Есть ли какие-то подвижки?

- Есть. Очень активно мне помогают в этом женщины Верховной Рады. Например, Алена Бабак (нардеп от "Самопомочі" - Ред.). Я встречалась с ней, мы ездили, смотрели место под мемориал, там очень хороший вид. Это в центре, рядом с памятником Голодомору, ближе к Лавре, там есть склоны. Очень хорошее место, оно знаковое.

Сейчас готовится проект постановления о создании мемориала, возможно, он будет от имени Минобороны. Планируется, что в память об уже погибших и похороненных воинах там будут установлены символические могилы – небольшой обелиск или белые плиты. Как в Вашингтоне на знаменитом Арлингтонском кладбище. Их не будут там перезахоранивать. А вот погибших позже воинов могут там хоронить. Я знаю, что матери и жены павших воинов меня поддерживают. У Украины нет другого выбора, как создать мемориальное кладбище. Я уже написала письмо спикеру Верховной Рады. Вопрос требует государственного решения.

Также в Киеве хотят дать имя Амины Окуевой одной из новых улиц. Было организовано голосование, и киевляне поддержали идею. Несмотря на громадное количество российских троллей, которые пытались помешать этому. Сейчас дело за комиссией Киеврады.

Ирина Каминская на открытии фотовыставки, посвященной дочери Цензор.нет

Мы заканчиваем книгу сказок, которую написала Амина, осталось немного ее доработать. И готовлю каталог выставки фотографий Амины. На этой фотовыставке - 34 фотографии - ровно столько прожила на Земле Амина. 34 мгновения яркой героической жизни, посвященной мужественной борьбе за свободу, справедливость, добро и любовь. 17 черно-белых фото - из личного архива Амины. Трагические события Майдана и ее фронтовая жизнь в горячих точках необъявленной войны на территории Украины: Дебальцево, Счастье, Авдеевская промзона, Светлодарская дуга... 17 цветных фото работы Александры Лисицкой, талантливой фотохудожницы из Луганска - образ удивительно красивой мужественной женщины, способной противостоять любым угрозам и вызовам.

Мы с экспозицией уже побывали в Киеве, в Украинском доме и в парламенте, были в Днепре, где похоронена Амина, также во Львове. Сейчас думаем повезти выставку за рубеж и показать миру, чтобы люди понимали, какие потери несет Украина, и какая угроза исходит от страны, которая находится рядом.