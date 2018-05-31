"Киллер" Бабченко раскрыл свою личность: фото и подробности спецоперации

"Киллером" российского журналиста Аркадия Бабченко является Алексей Цымбалюк.

Подробности спецоперации СБУ, в которой он принял участие, Цымбалюк изложил в Facebook.

Как утверждает мужчина, после обнародования записи получения "аванса за убийство человека", без изменения голоса скрываться ему нет смысла.

Цымбалюк поблагодарил сотрудников СБУ за работу.

"Прекрасно, что в службе работают талантливые молодые опера, к которым спокойно идешь с информацией о заказах на убивство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам. Честно, не знаю, как сложится моя судьба дальше, немного нервничаю. Но точно знаю, что оперативник, который все это дело тащил на себе, следователь по делу - люди чести. Люди реально пашут для того, чтобы жизнь в Украине была безопасной. СБУ меня не кинула, у меня все хорошо", - написал он.

Алексей Цымбалюк Facebook Алексей Цымбалюк

Алексей Цымбалюк Facebook Алексей Цымбалюк

Алексей Цымбалюк Facebook Алексей Цымбалюк

Алексей Цымбалюк Facebook Алексей Цымбалюк

Как сообщал OBOZREVATEL, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая.

Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.

Заказчиком оказался Борис Герман - исполнительный директор завода "Шмайсер". Журналист Владимир Бойко сообщил, что он был помощником бывших народных депутатов Михаила Гончарова и Игоря Плохого.