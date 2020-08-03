Киевского террориста Сухроба Каримова захватили: появились видео спецоперации

В Киеве во время спецоперации обезвредили террориста Сухроба Каримова, который захватил заложницу в БЦ "Леонардо".

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook. В СБУ также заявили об успешно проведенной операции по захвату террориста (чтобы посмотреть видео захвата, доскролльте до конца страницы).

"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение", – написал советник главы МВД Антон Геращенко.

Киевского террориста задержали Facebook Геращенко

Как сообщили телеграмм-каналы, во время спецоперации внутрь помещение зашли сотрудники подразделения "Альфа" и задержали злоумышленника.

Захват террориста в Киеве СБУ

Захват террориста в Киеве СБУ

Захват террориста в Киеве

Захват террориста в Киеве СБУ

Судя по трансляции телеканалов с места событий, всё произошло очень быстро.

Момент захвата террориста Телеканал 112

Захват террориста в Киеве СБУ

Во время брифинга СБУ заявили, что спецоперация была проведена в результате слаженной работы всех правоохранителей.

"Мы на месте нейтрализировали человека, но работа по поиску его сообщников еще продолжается", – заявил представитель СБУ на брифинге.

Представитель СБУ Сергей Пунь заявил, что открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации). Наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также появились видео захвата террориста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестный мужчина захватил в заложники руководителя отделения АО Universal Bank, который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" в Шевченковском районе. Террорист угрожает взорвать здание. Позже стало известно, что потребовал террорист.

В МВД назвали имя и показали фото террориста. Сам Сухроб Каримов заявил, что взрывчатка сдетонирует, даже если его убьют.