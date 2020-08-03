Киевский террорист заявил, что взрывчатка сдетонирует даже в случае его смерти

Валентина Гембарская Расследования 14:17, 3.08.2020 Обновлено: 14:52, 3.08.2020

Захвативший заложницу в киевском банке Сухроб Каримов заявил, что взрывчатка сдетонирует, даже если его убьют.

По информации "Бабеля", злоумышленник закрепил на ноге трос и провел его в рюкзак, в котором, по его словам, лежит бомба. Стоит отметить, что информация о том, действительно ли у него есть бомба пока не подтверждена.

По данным источника OBOZREVATEL, спецоперация по обезвреживанию террориста закончится уже в ближайшее время.

Как сообщил наш корреспондент с места событий, внутрь захваченного банка уже зашли телевизионные операторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестный мужчина захватил в заложники руководителя отделения АО Universal Bank, который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" в Шевченковском районе. Террорист угрожает взорвать здание. Позже стало известно, что требует террорист.

В МВД назвали имя и показали фото террориста.

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