Киевский террорист в прямом эфире озвучил требования. Видео

Валентина Гембарская Расследования 14:45, 3.08.2020 Обновлено: 15:24, 3.08.2020

Киевский террорист Сухроб Каримов, который держит заложницу в БЦ "Леонардо", в прямом эфире выступил с прямым обращением. Трансляцию вели украинские телеканалы, которых пустили внутрь захваченного здания по требованию самого злоумышленника.

Судя по видео-трансляции, захватчик вместе с заложником сидел на полу в здании – курил и пил кофе.

"Украина – это свободная страна, свободное государство. Вы выбрали шута, он взял на себя обязанности управлять страной. Что поменялось? До этого были президенты – хоть один кто-то поменял что-то? Украинцы, имея богатую землю, едут за границу", – заявил террорист в прямом эфире.

Ранее в здание зашли операторы телеканалов 112, ZIK и "НАШ".

Сухроб Каримов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестный мужчина захватил в заложники руководителя отделения АО Universal Bank, который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" в Шевченковском районе. Террорист угрожает взорвать здание. Позже стало известно, что требует террорист.

В МВД назвали имя и показали фото террориста. Сам Каримов заявил, что взрывчатка сдетонирует, даже если его убьют.

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