Киевский террорист обратился с видеообращением: прямая трансляция

Киевский террорист в прямом эфире обратился к украинцам.

Киевский террорист Сухроб Каримов, который держит заложницу в БЦ "Леонардо", в прямом эфире выступает с прямым обращением. Трансляция уже началась.

Отмечается, что захватчик сидит в здании – курит и пьет кофе.

"Украина – это свободная страна, свободное государство. Вы выбрали шута, он взял на себя обязанности управлять страной. Что поменялось? До этого были президенты – хоть один кто-то поменял что-то? Украинцы, имея богатую землю, едут за границу", – заявил террорист в прямом эфире.

Сухроб Каримов

Ранее в здание зашли операторы телеканалов 112, ZIK и "НАШ" – это требование террориста.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестный мужчина захватил в заложники руководителя отделения АО Universal Bank, который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" в Шевченковском районе. Террорист угрожает взорвать здание. Позже стало известно, что требует террорист.

В МВД назвали имя и показали фото террориста. Сам Каримов заявил, что взрывчатка сдетонирует, даже если его убьют.