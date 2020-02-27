Прокурор Голосеевского района Артем Ясь не задекларировал квартиру в Киеве за 5 млн грн, которую купил в 2016 году.

Об этом стало известно активистам ОО "Стоп коррупции". Живет правоохранитель в столице в доме по улице Феодосийской, 2л в том же Голосеевском районе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Квартира, где Ясь проживает вместе с женой, приобретена в 2016 году и записана на его тещу. Именно из этого дома прокурора забирают на служебной машине на работу и там же на внутренней парковке стоит его собственное авто. Площадь помещения – более 100 квадратных метров. Ориентировочная стоимость такого жилья – около 5 млн грн", – рассказал правозащитник ОО "Стоп коррупции" Роман Литвин.

Ясь не задекларировал квартиру за 5 млн в Киеве Стоп коррупции

Недвижимость записана на тещу Яся Стоп коррупции

Цены на квартиры в доме Яся Стоп коррупции

Интересно, что по декларации прокурора можно сделать вывод о его достаточно скромной жизни. Несколько лет подряд он вносил в документ только данные о зарплате и авто. Ни квартиры, ни дома, ни земельного участка, ни даже гаража для машин у Яся якобы не было.

Артем Ясь – сын люстрированного заместителя руководителя Черниговской областной прокуратуры. Он работает в прокуратуре Голосеево с 2015 года.

Причем, по информации издания "Прокурорская правда”, поначалу его шансы возглавить Голосеевскую прокуратуру были невелики. Лишь на третьем этапе, по результатам “психологического теста” и собеседования, он удивительным образом вошел в первую тройку.

Артем Ясь my.ua

За это время прокурор уже засветился в ряде коррупционных скандалов. Его подозревают в содействии чиновниками Бучи и Ирпеня, которых обвиняли в присвоении лакомых земельных участков под Киевом.

Также Ясь может быть причастен к крышеванию точки незаконной добычи песка в Киеве. Браконьеры из фирмы "Мостобуд" беспрепятственно занимаются нелегальным бизнесом на протяжении нескольких лет. При этом прокурору района известно о незаконном объекте. Однако никаких действий для ликвидации бизнеса, несмотря на обещания общественным активистам, Ясь так и не принял.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ясь разогнал митинг активистов, пригрозив всем, что выступил против действий браконьеров, уголовными обвинениями.

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